Tão próximo como um cão ou gato. Este animal que fala pode ser a sua próxima companhia

  • Joana Lopes
  • Hoje às 13:08

Há quem diga que a experiência de ter um destes companheiros é totalmente diferente de tudo o que se conhece.

Quando pensamos em animais de estimação, cães e gatos são geralmente os primeiros que vêm à mente. No entanto, cada vez mais pessoas estão a descobrir a inteligência das araras como companheiras em casa. Estas aves não são apenas visualmente impressionantes pelas suas cores vibrantes, mas também têm uma capacidade única de criar ligações profundas com os seus tutores.

Ao contrário do que muitos podem pensar, as araras são extremamente sociáveis e podem desenvolver uma relação afetiva intensa com os humanos que cuidam delas. É comum que se reconheçam no seu tutor e procurem a sua atenção, oferecendo gestos de carinho e até imitando comportamentos que observam. 

Uma das características mais fascinantes das araras é a capacidade de vocalização. Muitas destas aves conseguem reproduzir palavras, sons do dia-a-dia e até imitar vozes humanas, tornando a interação com eles dinâmica. Esta capacidade de vocalizar oferece uma experiência única e diferente da de outros animais de estimação, permitindo que a relação seja ao mesmo tempo afetiva e comunicativa.

Ter uma arara oferece também vantagens únicas em comparação com cães e gatos. Estas aves podem viver várias décadas, algumas ultrapassando os 50 anos, oferecendo uma relação duradoura que se aproxima de uma vida inteira de compromisso. 

Um exemplo inspirador é a Dora, uma arara que conquistou seguidores no Instagram através da conta do seu tutor. Para além de mostrar momentos de brincadeira, o tutor da Dora partilha dicas sobre cuidados e alimentação ajudando outros amantes de aves a manter os seus animais saudáveis

Temas: Cão Gato Arara Ave Dora

