Provavelmente está a cometer este erro ao lavar a cara de manhã

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 46min
Cara
Cara

Começar o dia a lavar a cara é um hábito comum, mas há um erro que quase toda a gente comete.

Muitas pessoas, assim que acordam, vão directamente à casa de banho e passam a cara por água, mesmo sabendo que o banho vem a seguir. É um gesto quase instintivo, usado para despertar e remover as impurezas do rosto. O problema é que a maioria fá-lo de forma incorrecta.

Segundo o site The Body Optimist, a temperatura da água — muitas vezes vista como um pormenor sem relevância — é precisamente onde está o erro. Algumas pessoas preferem água quente, convencidas de que ajuda a abrir os poros e a limpar melhor a pele. Na realidade, o calor excessivo elimina os óleos naturais que protegem a pele, deixando-a seca, irritada e mais exposta às agressões externas. A sensação de limpeza é apenas temporária, enquanto os efeitos a longo prazo traduzem-se numa pele fragilizada e sem luminosidade.

No extremo oposto estão os que escolhem água fria, acreditando que é a melhor forma de tonificar o rosto e “fechar os poros”. Embora o frio possa proporcionar uma sensação imediata de frescura e ajudar a reduzir o inchaço, não é eficaz na remoção das impurezas acumuladas durante a noite. De acordo com especialistas em dermatologia, o segredo está no equilíbrio: a água morna é a opção mais indicada. Nem demasiado quente nem fria, permite limpar a pele em profundidade sem a agredir, preservando a barreira cutânea natural. Além disso, facilita a remoção de maquilhagem, poluição e oleosidade, preparando o rosto para os cuidados seguintes.

Temas: Cara

