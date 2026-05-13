Há uma praia na Europa com água a 30 graus que está a deixar as Caraíbas para trás

Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story

Cada vez mais turistas estão a trocar as Caraíbas por esta praia europeia com água quente.

Se procura um destino paradisíaco para as próximas férias, daqueles que parecem saídos de um postal ilustrado, mas sem viagens demasiado longas nem custos exagerados, talvez tenha encontrado a opção certa. A poucos minutos do centro da pitoresca vila de Agia Napa, em Chipre, encontra-se uma das praias mais impressionantes da Europa.

Trata-se de Nissi Beach, distinguida como Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone. E não é difícil perceber porquê: combina areia dourada, águas cristalinas e quentes, noites agradáveis e uma gastronomia capaz de conquistar qualquer visitante logo à primeira refeição. Tudo isto num cenário natural ideal tanto para quem procura descanso como para os mais aventureiros.

Águas quentes durante todo o verão — e além dele

Com aproximadamente 600 metros de extensão, Nissi Beach destaca-se pelas águas tranquilas e praticamente sem ondulação, protegidas dos ventos. É, por isso, um destino especialmente procurado por famílias com crianças e por amantes de desportos aquáticos. A praia possui ainda Bandeira Azul e dispõe de nadadores-salvadores entre abril e outubro.

Contudo, o maior atrativo continua a ser a temperatura da água. Durante o mês de agosto, o mar pode atingir os 28 graus, chegando por vezes aos 29. Já em junho e setembro, os valores mantêm-se entre os 24 e os 27 graus, enquanto em outubro a água continua acima dos 25 graus. Na prática, o verão prolonga-se muito para além do habitual.

Também as temperaturas do ar convidam a aproveitar o destino ao máximo. Em julho, as máximas médias rondam os 32 graus, acompanhadas por noites tropicais de cerca de 24 graus — perfeitas para passeios junto ao mar depois do pôr do sol.

Onde ficar?

A região disponibiliza opções de alojamento para vários tipos de viajantes. É possível encontrar quartos duplos a partir de cerca de 100 euros por noite, incluindo hotéis de categoria superior a preços competitivos. Para quem prefere uma estadia mais exclusiva, existem unidades de cinco estrelas com tarifas próximas dos 250 euros, valores bastante apelativos quando comparados com outros destinos de verão.

Como chegar?

Para os turistas portugueses, a forma mais prática de chegar à ilha passa pelo aeroporto internacional de Larnaca, que conta com ligações acessíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Uma pesquisa no Google Flights pode ajudar a encontrar os voos mais económicos.

A partir de Larnaca, a viagem até Nissi Beach demora entre 40 e 50 minutos de carro. O percurso pode ser feito através de carro alugado ou recorrendo aos transportes públicos da região.

Documentação e segurança

Sendo a República de Chipre membro da União Europeia, os cidadãos portugueses apenas necessitam de apresentar um cartão de cidadão válido para entrar no país. Apesar de a ilha registar baixos níveis de criminalidade, o Portal das Comunidades aconselha os cuidados habituais: manter os documentos guardados em segurança, preferencialmente com uma cópia, e deixar objetos de valor no cofre do hotel.

O que dizem os visitantes?

Nas avaliações publicadas no TripAdvisor, muitos visitantes classificam a praia como “espetacular”, destacando sobretudo a transparência da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. O destino é particularmente recomendado para famílias e casais, graças ao ambiente tranquilo, seguro e à variedade de atividades disponíveis.