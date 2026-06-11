As "Caraíbas da Europa" existem. E poucos turistas conhecem

Areia branca e água quente: juramos que o paraíso fica numa ilha a menos de 2 horas de Portugal

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Conhecido pelas suas águas azul-turquesa e pela natureza intocada, este destino europeu tem conquistado quem procura tranquilidade e cenários paradisíacos sem as enchentes do turismo de massas.

Quando se pensa em ilhas paradisíacas do Mediterrâneo, destinos como Palma, Menorca ou Sardenha costumam dominar as escolhas dos viajantes. No entanto, há uma ilha que continua a escapar aos roteiros mais populares e que reúne todos os ingredientes para umas férias memoráveis: praias de sonho, património cultural, gastronomia de qualidade e paisagens impressionantes. Trata-se de Creta.

A maior ilha da Grécia oferece uma enorme diversidade de experiências. Por um lado, encontra-se um litoral marcado por águas azul-turquesa e cenários que fazem lembrar as Caraíbas. Por outro, surgem cidades históricas vibrantes, onde a tradição e a autenticidade permanecem bem vivas, apesar do crescimento do turismo. É precisamente este equilíbrio que tem vindo a conquistar cada vez mais visitantes.

Entre os locais mais emblemáticos destacam-se as praias de Balos e Elafonisi, famosas pela sua areia clara e pelas águas pouco profundas com tonalidades quase irreais. Ainda assim, Creta não se resume aos seus cartões-postais mais conhecidos. A ilha alberga também diversas praias selvagens e mais remotas, onde a natureza permanece praticamente intacta e o som das ondas domina a paisagem.

Quanto custa viajar para Creta?

Embora possa parecer um destino exclusivo, Creta é mais acessível do que muitos imaginam. Como existem poucos voos diretos regulares, a maioria das viagens inclui uma escala, normalmente em Atenas ou noutras capitais europeias. Em média, os bilhetes de ida e volta custam entre 180 e 350 euros, dependendo da época do ano e da antecedência com que a reserva é feita. Durante o verão, os preços tendem a ser mais elevados.

Alojamento:

Hotéis: entre 90 e 180 euros por noite, em média, consoante a localização e a categoria;

Airbnb ou alojamento local: opções mais económicas, geralmente entre 40 e 100 euros por noite, sobretudo fora das áreas mais procuradas pelos turistas.

Como chegar a Creta a partir de Portugal

A forma mais comum de chegar à ilha passa por voar a partir de Lisboa ou do Porto para Atenas ou outro importante hub europeu e, depois, apanhar um voo doméstico para Creta. A ilha conta com dois aeroportos principais — Heraklion e Chania —, ambos servidos por várias ligações nacionais e internacionais.

Existe ainda a possibilidade de combinar voo e ferry a partir de Atenas, uma alternativa mais demorada, mas bastante procurada por viajantes que pretendem incluir várias paragens ao longo da viagem.