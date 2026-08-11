Jurávamos que era nas Caraíbas, mas esta praia fica muito mais perto

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Com águas cristalinas, tons azul-turquesa e paisagens de cortar a respiração, esta praia é um verdadeiro refúgio para quem procura uma escapadinha de verão sem ter de apanhar um avião.

Com a chegada do verão, cresce a procura por destinos diferentes onde seja possível aproveitar os dias de calor sem necessidade de apanhar um avião. Na Galiza, há uma praia que tem conquistado cada vez mais visitantes pelas suas águas cristalinas e tonalidades azul-turquesa, que fazem lembrar verdadeiros cenários paradisíacos.

A Playa de Castiñeiras está localizada na Galiza, no noroeste de Espanha, mais precisamente no concelho de Ribeira, junto ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo. Envolvida pela natureza e afastada da agitação dos destinos mais turísticos, apresenta-se como um refúgio para quem procura tranquilidade e paisagens de cortar a respiração.

É sobretudo a transparência da água e os seus tons azul-turquesa que despertam a atenção. Em contraste com a areia clara, criam uma paisagem que muitos visitantes associam às praias das Caraíbas. Nos dias de sol, a cor da água ganha ainda mais intensidade, contribuindo para que esta seja considerada um dos segredos mais bem guardados da costa galega.

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Além de aproveitar o mar, é possível fazer longos passeios junto à costa e explorar a natureza da zona envolvente. A proximidade do Parque Natural das Dunas de Corrubedo permite também conhecer uma das áreas protegidas mais bonitas da Galiza.

Para quem viaja a partir do norte de Portugal, a Playa de Castiñeiras fica a cerca de 2 horas do Porto. A partir de Lisboa, a viagem de carro demora aproximadamente 4h30 a 5 horas, dependendo do trânsito e do percurso escolhido.

Com águas cristalinas, paisagens naturais e um ambiente mais tranquilo do que o de muitas praias portuguesas durante a época alta, esta praia galega pode ser a escapadinha ideal para quem procura algo diferente sem se afastar demasiado de casa.

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Temas: Caraíbas Galiza Ribeira Parque Natural das Dunas de Corrubedo Playa de Castiñeiras
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