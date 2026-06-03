10 praias em Portugal com águas dignas das Caraíbas

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Águas cristalinas, areais dourados e paisagens de sonho. Conheça 10 praias portuguesas que rivalizam com as Caraíbas e merecem uma visita.

Com a chegada dos dias mais quentes, muitos portugueses começam a preparar as férias de verão. A boa notícia é que não é necessário sair de Portugal para encontrar destinos de excelência. De norte a sul do país, existem praias que se destacam pelas paisagens deslumbrantes, águas cristalinas e cenários únicos.

Na galeria acima, reunimos 10 praias que são consideradas paragens obrigatórias. Ao longo da costa portuguesa, a riqueza natural revela-se através de falésias imponentes, extensos areais e enseadas escondidas, que coexistem em perfeita harmonia. Há alternativas para todos os perfis, desde quem procura momentos de tranquilidade até aos apreciadores de atividades ao ar livre.

Graças à sua localização privilegiada e ao clima ameno, explorar o litoral é uma excelente forma de redescobrir Portugal.

Temas: Caraíbas Portugal Praias
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