Com este cenário, jurávamos que era nas Caraíbas. Mas é uma praia portuguesa (a 45 minutos de Lisboa)

Está a pensar em praias de areia branca, águas cristalinas e cenários de postal? Não precisa de atravessar o Atlântico para encontrar tudo isso. Em Portugal, há um destino que nada fica a dever às Caraíbas — e que promete umas férias inesquecíveis em 2025.

Com um extenso areal branco e águas cristalinas, a praia do Creiro é uma das verdadeiras pérolas do litoral português, localizada a cerca de 45 minutos de Lisboa. Inserida no deslumbrante Parque Natural da Arrábida, esta praia conquista todos os que a visitam — cada vez mais estrangeiros partilham nas redes sociais imagens e vídeos deste paraíso escondido.

O fundo marinho apresenta uma notável diversidade de espécies, tornando o mergulho uma experiência imperdível. Durante a época balnear, para preservar este património natural, são aplicadas algumas restrições, como o pagamento do estacionamento e limitações à circulação automóvel, no âmbito do programa municipal "Arrábida sem Carros". Sabia que é possível chegar à Praia do Creiro de transportes públicos?

Na praia do Creiro destaca-se ainda a Pedra da Anicha — uma pequena ilhota rochosa no mar que parece saída de uma história de aventuras infantis. Esta praia foi reconhecida como uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal em 2010 e possui o selo "Praia com Qualidade de Ouro". Conta com vigilância, bar, casas de banho e estacionamento, incluindo lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida.

Para quem prefere utilizar transportes públicos, o acesso é simples e conveniente. Os amantes de história e arqueologia podem visitar a Estação Arqueológica do Creiro, onde estão expostas ruínas de antigas fábricas romanas de salga de peixe — uma fascinante viagem ao passado da região.

Se pretende explorar outras praias próximas, deve ter em conta que o acesso entre a Figueirinha e Galapos está, de momento, interdito devido ao risco de queda de rochas. Para chegar a Galapos e Galapinhos, deve fazê-lo a pé pela praia do Creiro ou recorrer a serviços de transporte autorizados.

Veja no Google Maps como chegar à Praia do Creiro