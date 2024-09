Carla engravidou aos 13 anos e foi mãe de duas meninas portadoras de uma deficiência

Carla sobre as duas filhas portadoras de deficiência: «Graças a Deus que elas as duas me escolheram para ser mãe delas»

Carla Pereira voltou à televisão 18 anos depois de ter surpreendido o país com uma gravidez precoce

Carla Pereira foi convidada do «Dois às 10» desta manhã para contar como têm sido os últimos 18 anos da sua vida. A convidada deu-se a conhecer ao país em 2006 no «Você na TV» quando, acompanhada pela mãe, contou ter engravidado com apenas 13 anos. Em 2006 Carla mostrou-se uma menina frágil e com medo do futuro e a verdade é que a vida tinha reservado para ela mais do que um desafio.

Carla foi mãe de Gonçalo com 14 anos e voltou a encontrar o amor aos 17 anos. Voltou a engravidar e a vida voltou a pregar-lhe uma partida. A filha de Carla foi diagnosticada com uma doença rara degenerativa. Luana perdeu a fala, sofre de convulsões e é alimentada através de um tubo.

Há dois anos Carla voltou a ser mãe de uma menina e, como se não bastasse o diagnóstico da primeira filha, a segunda filha de Carla foi diagnosticada com espinha bífida ancorada.

Com as duas filhas completamente dependentes, Carla e o companheiro deixaram de trabalhar para conseguir cuidar das crianças.

Apesar de tudo, Carla admite que ser mãe de Gonçalo, Luana e Kelly foi a melhor coisa que lhe aconteceu: «Não mudava nem uma virgula da minha história».

