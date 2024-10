A dor de uma mulher que já perdeu 12 bebés

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Carla Vieira já teve 12 abortos e nenhum médico lhe consegue dar uma explicação para não conseguir concluir nenhuma gravidez

Carla Vieira tem o sonho de ser mãe, no entanto, cada vez que vê a luz ao final do túnel, a vida prega-lhe uma partida e rouba-lhe a possibilidade de concretizar o seu desejo. «O sonho de ser mãe é o sonho que ainda me falta realizar», partilhou Carla.

Carla já teve 12 abortos. «Inicialmente, fazia sempre festa quando estava grávida. Neste momento, nem eu, nem o meu marido conseguimos fazer essa festa. Nós vimos que o teste está positivo, mas não temos aquela alegria. Não consigo festejar com o medo que aconteça alguma coisa», confessou Carla.

«Nem eu, nem o meu marido temos nenhum problema. Já fiz vários estudos, montes de exames e, até hoje, não descobriram nada», disse Carla, confessando que continua sem uma explicação para não conseguir levar até ao fim nenhuma gravidez.

«O meu sonho de ser mãe continua. Se eu vou conseguir ou não... Mas continua, claro», terminou Carla, admitindo que ainda não perdeu a vontade de lutar.