Depois de “o pior que pode acontecer a um ator”, José Raposo elogia a força de Carlos Areia: «É um campeão»

Depois de um momento considerado “o pior que pode acontecer a um ator”, José Raposo recorreu às redes sociais para enaltecer a força e resiliência de Carlos Areia, deixando uma mensagem emotiva onde não esconde a admiração pelo colega.

O ator José Raposo recorreu às redes sociais para deixar uma sentida homenagem ao amigo e colega Carlos Areia, destacando a sua força e resiliência após um momento difícil vivido recentemente.

Tudo aconteceu pouco depois da estreia de uma peça de teatro, no final de novembro do ano passado. Segundo revelou, Carlos Areia sofreu uma queda e acabou por partir o tornozelo apenas ao fim de quatro espetáculos — uma situação particularmente delicada, sobretudo tendo em conta a sua idade, 82 anos. “O pior que pode acontecer a um ator”, escreveu Raposo.

Apesar do susto, o também ator garantiu que a operação correu bem e que a recuperação tem sido “fabulosa”, muito graças à força de vontade e à atitude positiva do colega. José Raposo não poupou elogios à forma como Carlos Areia encara a vida, descrevendo-o como alguém com “alegria de viver” e uma capacidade admirável de ultrapassar obstáculos.

Na mesma partilha, o ator destacou ainda o talento do amigo, considerando que nem sempre foi devidamente reconhecido ao longo da carreira, em parte devido ao preconceito associado aos atores cómicos. Ainda assim, sublinhou o recente destaque de Carlos Areia no filme O Lugar dos Sonhos, onde mostrou também o seu registo dramático.

José Raposo mostrou-se desejoso de ver o colega regressar aos palcos, lugar onde acredita que este é verdadeiramente feliz, e aproveitou ainda para elogiar o papel fundamental da companheira do ator, Rosa Bela, que descreveu como “extraordinária” durante todo o processo de recuperação.

Uma mensagem emotiva que evidencia não só a amizade entre os dois atores, mas também a admiração profunda de José Raposo pelo percurso e pela força de Carlos Areia.