Carlos Cunha foi casado com Marina Mota: «Se quiséssemos ganhar dinheiro, juntávamo-nos»

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:30

A relação entre Carlos Cunha e Marina Mota voltou a estar em destaque na manhã desta segunda-feira, durante a presença do ator no programa Dois às 10.

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À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o humorista recordou a forte ligação que manteve com a ex-mulher, com quem formou um dos casais mais populares do teatro e da televisão em Portugal — e que o público nunca esqueceu.

Foi precisamente essa memória coletiva que levou Cristina Ferreira a sublinhar o carinho que ainda hoje existe pelos dois enquanto dupla artística. Carlos Cunha não negou essa realidade, mas fez questão de esclarecer porque não voltam a trabalhar juntos.

“Eu acho que gostávamos… Vamos falar a sério. Se nós quiséssemos ganhar dinheiro, juntávamo-nos aos dois”, começou por admitir, deixando no ar a curiosidade que uma eventual reunião ainda desperta. “Havia uma curiosidade e as pessoas vinham… para ver se estavam mal, se estavam velhos, se estavam novos… como é que eram os dois juntos outra vez”, acrescentou.

Apesar disso, o ator garantiu que essa não é uma prioridade para nenhum dos dois: “Mas nós não fazíamos isso”, rematou, afastando a hipótese de um reencontro em palco movido apenas pelo interesse do público.

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Atualmente, Carlos Cunha vive uma nova fase da carreira, agora ao lado da filha, Erika Mota — fruto da relação com Marina — com quem divide o palco no espetáculo “O Pátio do Cunha”. Ainda assim, a ligação ao passado e a uma das duplas mais icónicas do entretenimento nacional continua bem presente na memória dos portugueses

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