Carlos Dias, agente da GNR que ficou sem nariz à dentada, fala primeira primeira vez: «Não gosto de me ver como sou»

Carlos Dias, o agente da GNR que, em janeiro de 2023, sofreu um ataque violento enquanto estava no exercício das suas funções, partilhou pela primeira vez sobre o incidente que lhe mudou a vida. Em entrevista ao programa Dois às 10, de Cristina Ferreira, o agente partilhou o que mudou na sua vida desde o momento em que, inesperadamente, ficou sem o nariz após ser mordido por um indivíduo enquanto trabalhava no posto de Beja, cidade onde nasceu e cresceu.

Com uma longa tradição familiar na força policial, Carlos sempre teve a motivação de ajudar as pessoas, o que o levou a seguir a carreira na GNR. Ele recorda com orgulho o tempo em que trabalhou ao lado do pai, também agente de autoridade. «Ainda consegui trabalhar com o meu pai na mesma altura», diz Carlos, com um brilho nos olhos, refletindo o amor pela profissão e o orgulho em seguir os passos da sua família.

No entanto, o que deveria ter sido apenas mais um dia de patrulha, rapidamente se tornou num pesadelo. Enquanto trabalhava no posto de Beja, Carlos foi abordado por um indivíduo exaltado, que ele tentou acalmar. Contudo, a situação rapidamente se escalou, e o ataque foi brutal. «Foi muito rápido... nem tive perceção», relata Carlos, descrevendo a agressão de forma direta e impactante. O agente, que sempre foi uma pessoa que gostou de conversar com os outros e tentar resolver os conflitos de forma pacífica, não teve tempo de reagir.

Cristina Ferreira questionou-o sobre se teve algum pressentimento do que iria acontecer. «Não tive. Nem me lembro se foi doloroso. Foi muito rápido», revela o agente, que ainda está a recuperar das consequências físicas e emocionais do incidente. Até agora, Carlos já passou por duas operações, mas tem mais intervenções previstas para o futuro. «Ainda estou a recuperar, mas a doutora que me operou disse que vou ficar 98% como era», afirmou, transmitindo uma sensação de esperança no processo de recuperação.

Embora tenha um prognóstico positivo, Carlos não esconde as dificuldades que tem enfrentado, principalmente no que diz respeito à sua imagem. «Não gosto de me ver como sou. Tenho cicatrizes, tenho o nariz como tenho, e custa-me. Vejo as pessoas a olhar e penso: "Estão a falar de mim"», confessou. A dor física e emocional tem sido difícil, e Carlos admitiu que, durante seis meses, esteve fechado em casa, a lutar contra os olhares e as perceções de quem vive numa cidade pequena como Beja. «Beja é uma cidade pequena. Eu pensava que estavam a falar de mim», afirmou, com a voz carregada de emoção.

Apesar das dificuldades, Carlos tem esperança no futuro. A sua recuperação, que ainda envolve mais intervenções cirúrgicas, é um processo contínuo, mas ele mantém a fé de que voltará a ter 98% da aparência que tinha antes. No entanto, a vida de agente de autoridade nunca mais será a mesma. «Não sei se vou ter a mesma força. Não quero regressar ao trabalho na rua», diz com mágoa, refletindo sobre o impacto que o incidente teve na sua carreira e na sua vida.

Carlos ainda não voltou ao trabalho, mas é claro que a sua visão sobre a profissão e a vida mudaram para sempre. Apesar de tudo, ele não se arrepende da profissão que escolheu, mas o trauma vivido ainda marca profundamente a sua jornada.