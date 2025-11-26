Esta criança tornou-se num dos homens mais influentes do país. Reconhece?

  Dois às 10
  Há 1h e 1min

Da infância em Beja ao comando dos destinos de Lisboa, Carlos Moedas revela no «Dois às 10» o percurso surpreendente que o levou de “menino estudioso” a uma das figuras mais influentes do país.

O «Dois às 10» abriu as portas ao lado mais pessoal de uma das figuras mais reconhecidas da vida pública portuguesa. Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, chega ao programa para revisitar a sua história: uma vida marcada pelo esforço, pela curiosidade e por um percurso político que ninguém previu — nem ele próprio.

Das raízes alentejanas ao sonho de estudar

Nascido em Beja, cresceu rodeado pelo ambiente simples e tranquilo do Alentejo. Desde cedo se destacou pela curiosidade e pela paixão pela leitura. Antes de descobrir o caminho que iria seguir, ponderou várias áreas: medicina, arquitetura… mas acabou por ser a engenharia civil a conquistar a sua ambição.

Conhecido na terra como “menino Moedas”, cresceu numa família trabalhadora: o pai, jornalista e simpatizante do Partido Comunista, e a mãe, costureira. Apesar das fortes convicções familiares, Carlos rapidamente percebeu que os ideais que o moviam eram diferentes.

Lisboa e o mundo

Aos 18 anos deixou Beja para estudar no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. O último ano de curso levou-o até Paris, onde viveu cinco anos, estudou e trabalhou. Mais tarde, atravessou o Atlântico e estudou em Harvard, experiência que ampliou o seu olhar sobre o mundo e reforçou o gosto pelo debate de ideias.

Foi também em Paris que conheceu Céline, com quem viria a construir família. Juntos têm três filhos: Vera, Arthur e Rebecca.

A entrada inesperada na política

Embora o interesse pela política surgisse cedo, só em 2011 é que ela entrou verdadeiramente na sua vida. Tornou-se deputado do PSD e integrou o governo liderado por Passos Coelho, onde ganhou destaque pela dedicação e capacidade técnica. Seguiu depois para Bruxelas como comissário europeu, um dos cargos mais exigentes e relevantes da União Europeia.

A grande surpresa: Lisboa

Em 2021, protagonizou uma das maiores surpresas eleitorais dos últimos anos ao candidatar-se — e vencer — a Câmara Municipal de Lisboa. Contra todas as sondagens, conquistou a capital. O primeiro mandato ficou marcado por decisões estruturantes, desafios urbanos e polémicas mediáticas, como o acidente do Elevador da Glória, um momento que o deixou abalado.

Apesar disso, regressou às urnas e foi novamente eleito, reforçando a confiança dos lisboetas e assumindo novas prioridades.

