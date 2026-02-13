O erro mais comum que torna a carne estufada rija. Aprenda a fazer aquela que se desfaz na boca

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 37min

A carne estufada devia ser sinónimo de conforto e suculência, mas há um erro muito comum que pode deixá-la rija e sem graça. Saiba o que está a falhar na sua receita e descubra como garantir uma textura macia, capaz de se desfazer na boca a cada garfada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Estufar carne é uma técnica tradicional da cozinha portuguesa, mas quantas vezes uma jardineira ou uma carne guisada acabam por correr mal? Em vez de ficar macia e a desfazer-se na boca, a carne torna-se rija e seca. Na maioria dos casos, a razão é simples e bastante comum: cozer demasiado rápido e em lume alto.

Quando é submetida a uma confeção rápida e a temperatura elevada, as fibras da carne contraem-se bruscamente, deixando-a dura e difícil de mastigar. Para além disso, cortes mais económicos — como o acém ou o chambão — exigem tempo de cozedura. Só assim se consegue a textura tenra e suculenta que nos remete para os pratos caseiros da avó.

A resposta está numa cozedura lenta, em lume brando e sem pressas. Estufar carne requer paciência. Quanto mais tempo permanecer a cozinhar em lume baixo, mais absorve os sabores e mais macia se torna. O primeiro passo deve ser selar a carne num fio de azeite bem quente, criando uma crosta que ajuda a preservar os sucos no interior. De seguida, acrescenta-se o refogado, os legumes (se aplicável), o vinho ou o caldo, e deixa-se cozinhar lentamente, com a panela tapada, durante pelo menos uma hora e meia — ou mais, caso ainda não esteja macia ao toque.

Escolhemos o vídeo do chef Paulo Oliveira, com presença no YouTube, Instagram e TikTok como @terapianofogo, onde mostra como preparar a jardineira perfeita, um prato que avisa desde logo ser de "longa confeção":

Temas: Carne estufada

RELACIONADOS

Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

É assim que os talhantes descongelam a carne em cinco minutos

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Há uma fruta com tanto ferro como a carne e que ajuda a baixar o colesterol

Dicas

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

Ontem às 17:00

Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Ontem às 16:00

Após conflito com vizinha por 30 centímetros de terreno, idosa foi obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros

11 fev, 16:00

Para evitar burlas, especialista alerta: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo

11 fev, 15:00

Aspira e lava por menos de 100 euros: este robot cuida do chão sozinho

11 fev, 14:15

Habituados a catástrofes naturais, japoneses avisam portugueses para não usar galochas quando há cheias

11 fev, 14:00

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

10 fev, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

Hoje às 09:57

Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”

Ontem às 11:27

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Ontem às 10:24

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Hoje às 12:05

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

Há 2h e 37min

Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

Ontem às 09:32

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

11 fev, 14:51

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

11 fev, 10:15

Fotos

Cristina Ferreira admite que a família tem a chave de sua casa. Mas criou um sistema para ter privacidade

Há 1h e 4min

Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

Há 2h e 37min

A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Há 3h e 4min

O erro mais comum que torna a carne estufada rija. Aprenda a fazer aquela que se desfaz na boca

Há 3h e 37min