A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 49min
Carne estufada
Carne estufada
Image by freepik

Quase todos nós já passámos por isso: a carne estufada que prometia ser tenra e saborosa acaba dura ou sem gosto. Mas a culpa não é do forno nem da receita complicada — existe um erro simples que quase toda a gente comete sem perceber.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Estufar carne é um clássico da cozinha portuguesa, mas nem sempre corre bem: quem nunca estragou uma jardineira ou um guisado? Muitas vezes, a carne acaba rija e seca, quando o objetivo é que fique tenra e suculenta, quase a desfazer-se na boca. Na maioria dos casos, a razão é um erro simples e muito comum: cozinhar depressa e em lume demasiado alto.

Quando a carne é exposta a temperaturas elevadas de forma brusca, as fibras contraem-se rapidamente, tornando-a dura e difícil de mastigar. Cortes mais económicos, como o acém ou o chambão, exigem tempo e paciência. Só uma cozedura lenta consegue transformar estes pedaços em pratos macios e cheios de sabor, tal como a comida caseira de antigamente.

A regra de ouro é simples: cozinhar devagar, em lume brando, sem pressas. Estufar é um processo que recompensa a paciência. Quanto mais tempo a carne passar no lume baixo, mais sabor ganha e mais macia fica. O ideal é selar a carne primeiro num fio de azeite bem quente, criando uma crosta que mantém os sucos no interior. Depois, adiciona-se o refogado, os legumes (quando incluídos na receita), o vinho ou o caldo, tapa-se a panela e deixa-se cozinhar lentamente durante pelo menos uma hora e meia, podendo ser necessário um pouco mais.

Para exemplificar esta técnica, destacamos o vídeo do chef Paulo Oliveira, conhecido no YouTube, Instagram e TikTok como @terapianofogo, onde explica, passo a passo, como preparar uma jardineira perfeita. E o aviso é dado desde o início: trata-se de um prato que pede tempo e dedicação, mas cujo resultado vale totalmente a pena.

Temas: Carne estufada Erro

RELACIONADOS

Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

É assim que os talhantes descongelam a carne em cinco minutos

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Dicas

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Há 1h e 49min

Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

Há 2h e 49min

Porque é que a tosse piora à noite? Médico identifica um erro comum nos quartos

Hoje às 14:00

Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema

Hoje às 12:28

Leve, potente e silencioso: o aspirador que muitos ex-utilizadores de Dyson estão a escolher

Hoje às 10:22

Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

Ontem às 16:00

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Ontem às 11:56

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Ontem às 11:40

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Ontem às 12:06

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:31

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Há 3h e 13min

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

Hoje às 12:21

Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

Hoje às 09:48

Internado há quase dois meses, Nuno Markl vai sair do hospital por umas horas. Eis o motivo

Hoje às 08:57

Fotos

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Há 1h e 49min

Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

Há 2h e 49min

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Há 3h e 13min

A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

Há 3h e 49min