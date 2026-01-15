A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

Quase todos nós já passámos por isso: a carne estufada que prometia ser tenra e saborosa acaba dura ou sem gosto. Mas a culpa não é do forno nem da receita complicada — existe um erro simples que quase toda a gente comete sem perceber.

Estufar carne é um clássico da cozinha portuguesa, mas nem sempre corre bem: quem nunca estragou uma jardineira ou um guisado? Muitas vezes, a carne acaba rija e seca, quando o objetivo é que fique tenra e suculenta, quase a desfazer-se na boca. Na maioria dos casos, a razão é um erro simples e muito comum: cozinhar depressa e em lume demasiado alto.

Quando a carne é exposta a temperaturas elevadas de forma brusca, as fibras contraem-se rapidamente, tornando-a dura e difícil de mastigar. Cortes mais económicos, como o acém ou o chambão, exigem tempo e paciência. Só uma cozedura lenta consegue transformar estes pedaços em pratos macios e cheios de sabor, tal como a comida caseira de antigamente.

A regra de ouro é simples: cozinhar devagar, em lume brando, sem pressas. Estufar é um processo que recompensa a paciência. Quanto mais tempo a carne passar no lume baixo, mais sabor ganha e mais macia fica. O ideal é selar a carne primeiro num fio de azeite bem quente, criando uma crosta que mantém os sucos no interior. Depois, adiciona-se o refogado, os legumes (quando incluídos na receita), o vinho ou o caldo, tapa-se a panela e deixa-se cozinhar lentamente durante pelo menos uma hora e meia, podendo ser necessário um pouco mais.

Para exemplificar esta técnica, destacamos o vídeo do chef Paulo Oliveira, conhecido no YouTube, Instagram e TikTok como @terapianofogo, onde explica, passo a passo, como preparar uma jardineira perfeita. E o aviso é dado desde o início: trata-se de um prato que pede tempo e dedicação, mas cujo resultado vale totalmente a pena.