É assim que os talhantes descongelam a carne em cinco minutos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00
Carne
Sim, é possível descongelar carne em 5 minutos — e sem recorrer ao micro-ondas.

Quantas vezes chegou a casa e percebeu que se esqueceu de tirar a carne do congelador para o jantar? Na correria, o micro-ondas costuma ser a primeira solução. No entanto, existe uma forma simples e eficaz de deixar a carne completamente descongelada em apenas 5 minutos.

O talhante Mariano Sánchez, com mais de 20 anos de experiência e conhecido nas redes sociais como @el_as_carnicero, partilhou um truque caseiro que rapidamente se tornou viral. Para o pôr em prática, são necessários apenas três ingredientes básicos: água, vinagre e sal.

Deve encher uma panela com água, adicionar um pouco de vinagre e uma pitada de sal, e misturar bem. Em seguida, coloca-se a carne num saco hermético e mergulha-se esse saco na água preparada.

Segundo o especialista, o vinagre e o sal aceleram o aumento da temperatura da água, o que permite descongelar a carne mais depressa, sem perder qualidade.

