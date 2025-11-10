É assim que os talhantes descongelam a carne em cinco minutos

Sim, é possível descongelar carne em 5 minutos — e sem recorrer ao micro-ondas.
Quantas vezes chegou a casa e percebeu que se esqueceu de tirar a carne do congelador para o jantar? Na correria, o micro-ondas costuma ser a primeira solução. No entanto, existe uma forma simples e eficaz de deixar a carne completamente descongelada em apenas 5 minutos.
O talhante Mariano Sánchez, com mais de 20 anos de experiência e conhecido nas redes sociais como @el_as_carnicero, partilhou um truque caseiro que rapidamente se tornou viral. Para o pôr em prática, são necessários apenas três ingredientes básicos: água, vinagre e sal.
Deve encher uma panela com água, adicionar um pouco de vinagre e uma pitada de sal, e misturar bem. Em seguida, coloca-se a carne num saco hermético e mergulha-se esse saco na água preparada.
Segundo o especialista, o vinagre e o sal aceleram o aumento da temperatura da água, o que permite descongelar a carne mais depressa, sem perder qualidade.