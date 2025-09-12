É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Muitas pessoas lavam carne e peixe antes de cozinhar, acreditando que assim eliminam bactérias ou impurezas. No entanto, especialistas alertam que esta prática pode ser perigosa, espalhando micro-organismos e contaminando utensílios e superfícies.

Algumas pessoas têm o hábito de lavar carne e peixe antes de cozinhar, acreditando que isso possa remover impurezas ou bactérias. Contudo, especialistas em segurança alimentar alertam que esta prática pode ser prejudicial.

De acordo com a agência britânica de segurança alimentar Food Standards Agency, lavar carne, peixe ou aves cruas pode espalhar bactérias através de gotículas de água, contaminando bancadas, utensílios e outros alimentos. A única forma eficaz de eliminar estas bactérias é cozinhar os alimentos completamente a uma temperatura segura.

Antes de manusear carne ou peixe cru, é fundamental lavar bem as mãos, bem como qualquer superfície ou utensílio utilizado, para evitar contaminações. No caso do peixe, se for necessário remover alguma sujidade, pode-se utilizar um pano de papel húmido, em vez de passar o alimento por água.

Especialistas reforçam que não se deve lavar carne, peixe ou aves cruas antes de cozinhar. Assim, a melhor forma de garantir que os alimentos não contenham bactérias é prepará-los e cozinhá-los corretamente.

Temas: Carne Peixe

