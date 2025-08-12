Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Se por acaso se esqueceu de tirar a carne ou o peixe do congelador e está sem tempo para descongelar, não se preocupe. Há um truque simples e viral que pode poupar minutos preciosos na cozinha.

Esquecer de tirar a carne ou o peixe do congelador pode dificultar a preparação das refeições diárias. Contudo, existe um método que permite descongelar estes alimentos em menos de dez minutos, utilizando apenas ingredientes comuns que se encontram na cozinha.

Um utilizador do TikTok, @comprobandochuminas, publicou um vídeo que rapidamente se tornou viral ao mostrar como a combinação de água e sal acelera o processo de descongelamento da carne. Ao submergir a peça numa solução salina, a carne fica pronta para cozinhar em poucos minutos, sem ser necessário usar o micro-ondas ou deixá-la à temperatura ambiente durante horas.

No caso do peixe, o truque é semelhante, acrescentando cubos de gelo à água para manter a frescura e a textura do alimento durante o descongelamento.