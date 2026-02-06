Frango, porco ou vaca: qual é, afinal, a opção mais saudável?

Nem todas as carnes são criadas iguais. Descubra qual entre frango, porco e vaca é a opção mais equilibrada para o seu corpo.

A saúde não depende apenas do tipo de carne, mas sobretudo do corte, da quantidade e da forma de confeção. De forma geral, carnes frescas e magras tendem a ser as melhores escolhas, enquanto carnes processadas devem ser consumidas apenas ocasionalmente, segundo o Daily Mail.

Entre tantas opções, qual é a melhor?

Apesar de continuar a ocupar um lugar central na alimentação, a carne é um grupo alimentar muito mais diverso do que aparenta. De acordo com nutricionistas, o impacto nutricional depende da forma como o animal é criado, da parte do animal que chega ao prato e do método de confeção. Grelhar, cozer, estufar ou assar no forno são sempre preferíveis a fritar. Além disso, retirar a gordura visível faz muitas vezes mais diferença do que simplesmente trocar o tipo de carne.

Frango e peru: escolhas seguras no dia-a-dia

Entre as carnes mais consumidas, o frango e o peru destacam-se pelo elevado teor de proteína e baixo teor de gordura, especialmente quando consumidos sem pele. O peito é a parte mais magra e a mais indicada em dietas equilibradas. Já as pernas e coxas, embora mais saborosas, contêm mais gordura, mas continuam a ser escolhas aceitáveis se ingeridas com moderação.

Pato: não é para todos os dias

O pato situa-se entre as carnes brancas e vermelhas. É mais gordo do que o frango ou o peru, sobretudo devido à pele, mas continua a fornecer proteína de boa qualidade, ferro e vitaminas do complexo B. Quando consumido sem pele e preparado de forma simples — assado ou grelhado, sem molhos pesados — pode integrar uma alimentação equilibrada. No entanto, pelo seu teor mais elevado de gordura, deve ser reservado para consumo ocasional.

Carne de vaca: nutritiva, mas exige controlo

A carne de vaca é uma fonte importante de ferro e vitamina B12, nutrientes essenciais para a energia e para o transporte de oxigénio no organismo, como indica a nutricionista Amanda Sherif. Ainda assim, o consumo excessivo de carne vermelha está associado a riscos para a saúde. Os especialistas recomendam limitar a ingestão semanal e optar por cortes magros, evitando carne picada com elevado teor de gordura.

Porco: da opção magra ao excesso

A carne de porco apresenta grande variabilidade. Cortes como lombinho ou lombo são relativamente magros e podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. O problema surge com enchidos, bacon, presunto e outros produtos processados, ricos em sal e gordura saturada, cujo consumo frequente está ligado a doenças cardiovasculares e a um maior risco de cancro.

Resumindo, o que realmente faz a diferença é variar os tipos de carne, controlar as quantidades e optar por carnes frescas e magras, como frango ou peru, bem confeccionadas e sem processamento industrial.