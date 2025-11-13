Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

  • Dois às 10
  • Há 53 min

A ex-concorrente do “Big Brother 2025” estará a viver o amor ao lado do ex-namorado, depois da relação com Diogo Bordin ter terminado após o reality show.

Carolina Braga parece ter voltado a dar uma nova oportunidade ao amor — e também ao passado. A ex-concorrente do “Big Brother 2025”, que viveu um romance mediático com Diogo Bordin dentro da casa do Big Brother, voltou a estar nas bocas do mundo por causa de uma reaproximação a outro Diogo: Ramos, o namorado que tinha antes de entrar no reality show da TVI.

De acordo com informações avançadas pela imprensa e comentadas no Dois às 10, o coração de Carolina voltou a bater mais forte pelo ex-namorado e os sinais de reconciliação têm sido cada vez mais evidentes. 

Um dos detalhes que mais deu que falar surgiu num vídeo partilhado por Carolina Braga, gravado na Marginal de Oeiras, onde a jovem aparece a andar de mota. Os fãs mais atentos não deixaram passar despercebido um pormenor: o reflexo num carro mostrava uma mota vermelha, idêntica à de Diogo Ramos, o que reforçou as suspeitas de que os dois estavam novamente juntos.

Cristina Ferreira e os comentadores recordaram que Carolina dentro da casa do Big Brother mostrou ainda não estar resolvida com o passado, recordando vários episódios: como o facto de cheirar a camisola do ex.

Depois de um percurso mediático dentro da casa mais vigiada do país, Carolina Braga mostra agora uma nova fase da sua vida, longe dos holofotes do reality show, mas com o coração claramente renovado.

Temas: Carolina Braga Big Brother Diogo Bordin Dois às 10

