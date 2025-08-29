Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:01

Carolina Braga esteve hoje sentada no Dois às 10, onde falou pela primeira vez desde a separação com Diogo Bordin.

A história de amor entre Carolina Braga e Diogo Bordin, que nasceu dentro da casa do Big Brother 2025, revelou-se sol de pouca dura e não foi além dos dois meses. Porém, muito se tem falado e escrito sobre este namoro, bem como sobre os motivos que levaram à separação.

Carolina esteve hoje sentada no Dois às 10, onde falou pela primeira vez desde o término. Abriu o coração e contou como falou com o ex-namorado, mesmo antes de terminar a relação. «Eu e o Diogo começámos a colocar algumas questões sobre a nossa relação, e a verdade é que antes de terminarmos publicamente, o Diogo já tinha terminado comigo antes», confidenciou.

Carolina explica que o fim do namoro foi bastante civilizado e que não houve lugar a traições ou zangas de maior relevo, porém, garante que «não há volta a dar». 

Apesar do fim ter sido pacífico, não existe contacto entre ambos e a combinação inicial era até não haver entrevistas ou comentários sobre a relação. Porém, acabaram por quebrar essa promessa. Diogo Bordin concedeu recentemente uma entrevista onde abordou a sua separação e foi isso que motivou a jovem de Cascais a, agora, vir a público contar a sua versão dos factos.

A ex-concorrente do Big Brother 2025 defende que Diogo devia ter travado António Leal Silva, que foi quem acabou por “ganhar mais” com este caso, mas adverte: "O António não foi a razão da nossa separação". 

«Eu estou de consciência tranquila, sei que não fiz nada de errado. Respeitei o Diogo quando tinha de respeitar. Eu estive duas vezes com o António. Só. O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve. E eu não estava presente em todas as conversas deles. Ele contava-me, mas há muita coisa que eu não sei. Não em relação à relação entre eles, mas...», adiantou. 

E prosseguiu: «A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada. O António não foi a causa da separação, eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber»

“Há muita coisa que eu sei que eu não sei”, presume Carolina Braga, contando que a relação nasce do apoio de António a Diogo durante o programa, o que acabou numa relação de cumplicidade com a família do ex-concorrente do Big Brother. Porém, a ex-concorrente assumiu não compreender como é que o agora 'ex' confia tanto numa pessoa que conhece há tão pouco tempo.

«O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam. Eu sempre respeitei a relação que eles tinham, mas não sou obrigada a compactuar com tudo, a andar com eles para todo o lado. Acabei por fazer as minhas escolhas», esclareceu.

Carolina Braga confidenciou ainda que o seu coração está desocupado e que está totalmente focada na mudança de casa, projeto que já preparava antes de entrar para o Big Brother 2025. Contou ainda que, depois de sair da casa, voltou a falar com o ex-namorado, que também se chama Diogo, e que os dois mantêm uma relação cordial.

