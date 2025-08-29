Carolina Braga sobre a proximidade entre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Em alguns momentos, fiquei magoada»

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:00

Carolina Braga falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com Diogo Bordin: e António Leal e Silva também foi tema de conversa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Carolina Braga falou pela primeira vez em público sobre o fim da relação com Diogo Bordin. Os dois apaixonaram-se dentro do Big Brother 2025, mas o amor não vingou cá fora e surgiram até rumores de que o modelo brasileiro teria um envolvimento amoroso com António Leal e Silva.

No «Dois às 10», Carolina Braga abordou o assunto, garantindo que a relação de ambos não terminou por causa do comentador de vários formatos da TVI.

 «O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam. Eu sempre respeitei a relação que eles tinham, mas não sou obrigada a compactuar com tudo, a andar com eles para todo o lado. Acabei por fazer as minhas escolhas», explicou. 

Porém, a jovem de Cascais não esconde que ficou um pouco desconfortável com a aproximação repentina de ambos. «O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve. E eu não estava presente em todas as conversas deles. Ele contava-me, mas há muita coisa que eu não sei. Não em relação à relação entre eles, mas...», disse. 

E prosseguiu: «A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada. O António não foi a causa da separação, eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber».

«Não sei que tipo de relação é que eles criaram», revela Carolina 

Carolina Braga confidenciou ainda que não compreendeu a relação de Diogo Bordin com António Leal e Silva, apesar de sempre ter respeitado. «Saber que o Diogo confia muito numa pessoa que conhece há um mês ou dois, para mim era estranho, mas não consigo dizer que é uma coisa errada porque também não sei que tipo de relação é que eles criaram. Desde que o Diogo esteja bem e o António esteja bem...», referiu. «De certa parte, mexeu comigo (os rumores de relação com o António)», acrescentou.

No final da conversa, Cláudio Ramos fez questão de esclarecer a relação de António Leal e Silva com Diogo Bordin. «Eu perguntei-lhe (ao António) e ele foi muito claro: disse que o Diogo é um companheiro de projeto, uma pessoa de quem gosta muito e da família. É um homem bonito, interessante e são amigos...», rematou. 

Temas: Carolina Braga Diogo Bordin António Leal e Silva

RELACIONADOS

Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

António Leal e Silva apanhado na praia com ex-concorrente do Big Brother: «Não queria estar a divulgar»

Com Carolina Braga doente em casa, Diogo Bordin é 'apanhado' na praia com homem conhecido

A Não Perder

Esqueça a azia: esta especiaria que temos nas nossas casas tem o efeito do famoso omeprazol

Há 3h e 55min

Se vai dormir num hotel deve tentar ficar sempre entre o 3.º e o 6.º andar. Explicamos porquê

Hoje às 15:34

Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

Hoje às 13:01

Cláudio Ramos, completamente rendido a Carlos Areia, deixa apelo aos portugueses

Hoje às 11:14

Fruta adorada pelos portugueses é a que se deve comer a seguir ao jantar

Hoje às 10:47

Guardar a manteiga: bancada ou frigorífico? Eis a questão que divide muitas casas

Hoje às 10:22

"Não sei o que faça": Cristina Ferreira pede ajuda a todos

Hoje às 09:58
MAIS

Mais Vistos

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Hoje às 11:34

Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa

Hoje às 11:41

Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin

Hoje às 11:43

Bolos para cães: o negócio de sucesso que deixou Cláudio Ramos 'chocado'

Hoje às 10:03

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

Há 3h e 19min

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Ontem às 15:00

Fora do Estúdio

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Ontem às 09:55

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

27 ago, 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38

Fotos

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

Há 3h e 19min

Esqueça a azia: esta especiaria que temos nas nossas casas tem o efeito do famoso omeprazol

Há 3h e 55min

Carolina Braga sobre a proximidade entre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Em alguns momentos, fiquei magoada»

Hoje às 16:00

Se vai dormir num hotel deve tentar ficar sempre entre o 3.º e o 6.º andar. Explicamos porquê

Hoje às 15:34