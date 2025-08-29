Carolina Braga sobre a proximidade entre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Em alguns momentos, fiquei magoada»

Carolina Braga falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com Diogo Bordin: e António Leal e Silva também foi tema de conversa.

Carolina Braga falou pela primeira vez em público sobre o fim da relação com Diogo Bordin. Os dois apaixonaram-se dentro do Big Brother 2025, mas o amor não vingou cá fora e surgiram até rumores de que o modelo brasileiro teria um envolvimento amoroso com António Leal e Silva.

No «Dois às 10», Carolina Braga abordou o assunto, garantindo que a relação de ambos não terminou por causa do comentador de vários formatos da TVI.

«O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam. Eu sempre respeitei a relação que eles tinham, mas não sou obrigada a compactuar com tudo, a andar com eles para todo o lado. Acabei por fazer as minhas escolhas», explicou.

Porém, a jovem de Cascais não esconde que ficou um pouco desconfortável com a aproximação repentina de ambos. «O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve. E eu não estava presente em todas as conversas deles. Ele contava-me, mas há muita coisa que eu não sei. Não em relação à relação entre eles, mas...», disse.

E prosseguiu: «A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada. O António não foi a causa da separação, eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber».

«Não sei que tipo de relação é que eles criaram», revela Carolina

Carolina Braga confidenciou ainda que não compreendeu a relação de Diogo Bordin com António Leal e Silva, apesar de sempre ter respeitado. «Saber que o Diogo confia muito numa pessoa que conhece há um mês ou dois, para mim era estranho, mas não consigo dizer que é uma coisa errada porque também não sei que tipo de relação é que eles criaram. Desde que o Diogo esteja bem e o António esteja bem...», referiu. «De certa parte, mexeu comigo (os rumores de relação com o António)», acrescentou.

No final da conversa, Cláudio Ramos fez questão de esclarecer a relação de António Leal e Silva com Diogo Bordin. «Eu perguntei-lhe (ao António) e ele foi muito claro: disse que o Diogo é um companheiro de projeto, uma pessoa de quem gosta muito e da família. É um homem bonito, interessante e são amigos...», rematou.