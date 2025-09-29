Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:31

Carolina Deslandes vive um dos momentos mais felizes da sua vida e surpreendeu a amiga Bárbara Tinoco com um pedido muito especial: ser madrinha do quarto filho, Sebastião.

“Tia, aceitas ser minha madrinha?” – foram estas as palavras escritas no espelho por Carolina Deslandes, que aguarda o nascimento do quarto filho. O pedido, carregado de ternura, foi dirigido a uma das suas melhores amigas: Bárbara Tinoco.

A cantora não demorou a reagir. Nas redes sociais, escreveu uma dedicatória cheia de afeto ao futuro afilhado: “Anda, Sebi. Anda, que nós fazemos panquecas ao pequeno-almoço. Anda, que eu vou buscar-te à escola. Anda, que o almoço hoje é em casa da tia. Anda, que eu fiz uma amiga para tu brincares. Anda, que no jantar de Natal nós comemos pizza. Anda, correr pela casa. Anda, que a tia faz bolo de iogurte. Anda, que já estás aí há muito tempo.”

Visivelmente emocionada com a resposta, Carolina Deslandes comentou: “Não podíamos ter mais sorte. Agradeço muito às estrelas que te enviaram.”

Um momento feliz na vida da cantora

Em junho, Carolina Deslandes confirmou que estava grávida pela quarta vez, após semanas de rumores. O bebé, que receberá o nome Sebastião, será o primeiro filho em comum com o artista Luís Delgado, com quem a cantora assumiu o namoro em dezembro de 2022.

Carolina já é mãe de três filhos – Santiago, Benjamim e Guilherme –, frutos da anterior relação com Diogo Clemente, que terminou em 2020.

 

