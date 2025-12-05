Novo casal sensação? Rumores de romance entre dois atores de «Morangos com Açúcar» ganham força

Um novo romance no mundo da representação está a dar que falar. A imprensa avança que dois jovens atores, que se cruzaram em diferentes fases da mesma série icónica, podem estar a viver uma relação discreta desde o verão — e as imagens mostradas no «Dois às 10» só aumentaram os rumores.

Carolina Loureiro e Bernardo Cascais podem ser o novo romance a dar que falar no mundo dos famosos. A imprensa cor-de-rosa avança que os dois atores — que partilham uma coincidência televisiva curiosa, já que ambos se estrearam nos Morangos com Açúcar (Carolina em 2011 e Bernardo na nova temporada de 2025) — têm vivido uma relação discreta desde, pelo menos, o início do verão.

O assunto ganhou destaque esta manhã nas Conversas de Café do «Dois às 10», onde foram mostradas várias fotografias que alimentam os rumores de proximidade entre os dois atores. Segundo comentadores, as imagens sugerem cumplicidade e presença frequente em momentos descontraídos.

Apesar da onda de especulação, nenhum dos dois quebrou o silêncio. Tanto Carolina Loureiro como Bernardo Cascais optam por manter a vida privada longe dos holofotes e, até ao momento, não confirmaram nem desmentiram o alegado romance.

Para já, a relação segue envolta em mistério — e promete continuar a dar que falar.