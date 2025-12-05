Novo casal sensação? Rumores de romance entre dois atores de «Morangos com Açúcar» ganham força

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:49

Um novo romance no mundo da representação está a dar que falar. A imprensa avança que dois jovens atores, que se cruzaram em diferentes fases da mesma série icónica, podem estar a viver uma relação discreta desde o verão — e as imagens mostradas no «Dois às 10» só aumentaram os rumores.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Carolina Loureiro e Bernardo Cascais podem ser o novo romance a dar que falar no mundo dos famosos. A imprensa cor-de-rosa avança que os dois atores — que partilham uma coincidência televisiva curiosa, já que ambos se estrearam nos Morangos com Açúcar (Carolina em 2011 e Bernardo na nova temporada de 2025) — têm vivido uma relação discreta desde, pelo menos, o início do verão.

O assunto ganhou destaque esta manhã nas Conversas de Café do «Dois às 10», onde foram mostradas várias fotografias que alimentam os rumores de proximidade entre os dois atores. Segundo comentadores, as imagens sugerem cumplicidade e presença frequente em momentos descontraídos.

Apesar da onda de especulação, nenhum dos dois quebrou o silêncio. Tanto Carolina Loureiro como Bernardo Cascais optam por manter a vida privada longe dos holofotes e, até ao momento, não confirmaram nem desmentiram o alegado romance.

Para já, a relação segue envolta em mistério — e promete continuar a dar que falar.

Temas: Carolina Loureiro Bernardo Cascais Morangos Com Açúcar Dois às 10

A Não Perder

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

Há 1h e 37min

Em Lisboa, há um espaço gigante onde os cães podem correr livres e poucos conhecem

Há 1h e 56min

Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas

Há 1h e 57min

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Há 2h e 1min

Diga adeus ao nariz entupido. Durma com isto no seu quarto todas as noites

Há 2h e 26min

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Há 2h e 33min

Embora seja comum, isto nunca deve ser feito se tiver tosse

Há 2h e 56min
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Ontem às 10:42

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

Ontem às 11:51

Yara, filha Sérgio Rossi, quebra silêncio sobre a polémica que envolve o pai: «É um preço a pagar»

Hoje às 10:57

Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos

Ontem às 10:02

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

Há 3h e 26min

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

Fora do Estúdio

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

Há 1h e 37min

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Há 2h e 1min

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Há 2h e 33min

Atriz da TVI expõe o ex-companheiro nas redes sociais: «Felizmente, libertei-me»

Há 3h e 17min

Fotos

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

Há 1h e 37min

Em Lisboa, há um espaço gigante onde os cães podem correr livres e poucos conhecem

Há 1h e 56min

Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas

Há 1h e 57min

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Há 2h e 1min