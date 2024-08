Carolina Nunes e João Oliveira revelam detalhes da primeira noite juntos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Carolina Nunes e João Oliveira apaixonaram-se no «Big Brother 2024». Cerca de um mês depois de terem saído da casa mais vigiada do país, o casal marcou presença no «Dois às 10» para falar sobre a realidade das últimas semanas.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o casalinho foi desafiado a falar sobre a primeira noite juntos fora do «Big Brother». «A primeira vez foi em terreno de quem? Percebem o que eu quero dizer?», questionou Cláudio Ramos, em risos.

Carolina Nunes e João Oliveira acabaram por confessar que estiveram juntos num hotel em Bucelas na primeira noite após a saída de João Oliveira da casa.

«Eu sabia que as coisas vão acontecer de forma natural portanto não precisava de estar ali com tanta expectativa ou pensamento. Sabia que não ia demorar muito tempo a acontecer. Obviamente não foi pensado, mas aconteceu», referiu João Oliveira.

Carolina Nunes admitiu igualmente que «não foi nada programado» e foi questionada depois por Cláudio Ramos sobre se foi bom: «E foi bom?». «Foi», responderam os dois jovens.

Veja aqui a conversa completa com o casal.