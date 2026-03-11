Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:00

Depois de realizar um tratamento dentário na Turquia, a mãe de Carolina Pinto acordou assustada com um inchaço no rosto. A situação foi partilhada pela influenciadora digital nas redes sociais.

No passado mês de fevereiro, Marco Costa levou a ex-sogra — mãe de Carolina Pinto — até à Turquia para concretizar um antigo desejo: colocar um novo sorriso.

No entanto, já no regresso a Portugal, a situação não correu totalmente como o esperado. A influenciadora digital acabou por explicar o que aconteceu através das redes sociais. “Após alguns dias da cirurgia e depois de ter tomado toda a medicação, voltou a inchar muito um lado do rosto. Acordou muito assustada, mas tudo se resolveu pelo melhor”, contou.

Mais tarde, Carolina Pinto esclareceu aos seguidores que os profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento na Turquia recomendaram que fosse feito um raio-X já em Portugal. “É muito comum, após alguns dias de cirurgia, que isto possa acontecer. Foi vista pelo Dr. Tiago e está tudo bem! Agora é voltar ao antibiótico e descansar muito", disse.

