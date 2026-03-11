Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

No entanto, já no regresso a Portugal, a situação não correu totalmente como o esperado. A influenciadora digital acabou por explicar o que aconteceu através das redes sociais. “Após alguns dias da cirurgia e depois de ter tomado toda a medicação, voltou a inchar muito um lado do rosto. Acordou muito assustada, mas tudo se resolveu pelo melhor”, contou.

Mais tarde, Carolina Pinto esclareceu aos seguidores que os profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento na Turquia recomendaram que fosse feito um raio-X já em Portugal. “É muito comum, após alguns dias de cirurgia, que isto possa acontecer. Foi vista pelo Dr. Tiago e está tudo bem! Agora é voltar ao antibiótico e descansar muito", disse.