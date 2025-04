Incrível transformação física de Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, dá que falar

Mais confiante do que nunca, Carolina Pinto exibe a sua nova forma física.

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, acaba de lançar a sua nova coleção de biquínis e aproveitou a produção fotográfica para mostrar ao mundo a sua nova e invejável forma física. A influenciadora digital, de 32 anos, tem partilhado nas redes sociais não só o entusiasmo pelo novo projeto, como também a transformação física por que tem passado nos últimos tempos.

Num testemunho sincero e inspirador, Carolina revelou que esta mudança não foi apenas motivada pelas fotografias da campanha, mas sobretudo por uma busca pessoal por bem-estar e autoestima.

Através do Instagram, a companheira do conhecido pasteleiro e ex-concorrente tem documentado a sua jornada de perda de peso, mostrando a evolução conseguida com uma alimentação equilibrada e treinos regulares. Numa publicação recente, Carolina partilhou com humor os frutos do seu esforço. «Um mês e meio depois…», escreveu, revelando a sua evolução nas últimas semanas.

A transparência com que tem abordado este processo tem sido muito elogiada pelos seguidores, que se sentem motivados pelas suas palavras e pela sua autenticidade. Carolina mostra que, mais do que uma transformação estética, trata-se de uma mudança interior, de amor-próprio e de superação.

A nova coleção de biquínis, que já está a fazer sucesso nas redes sociais, parece ser apenas o início de uma nova fase na vida da influenciadora, que promete continuar a inspirar, com estilo, saúde e, claro, muito boa disposição.

