Mulher de Marco Costa deslumbra em biquíni – Veja a reação do pasteleiro!

As melhores fotografias de Carolina Pinto

As fotos derreteram os fãs e Marco Costa também não ficou indiferente.

Carolina Pinto, de 32 anos, mulher de Marco Costa — pasteleiro de 34 anos e ex-concorrente da Casa dos Segredos — partilhou recentemente no Instagram uma série de fotografias que deixou os seguidores rendidos. Nas imagens, Carolina surge em biquíni, num registo descontraído e cheio de ternura. Em algumas das fotos, está acompanhada pela filha do casal, a pequena Emília, de 2 anos, o que tornou a publicação ainda mais especial.

Na legenda, escreveu apenas: «O que dizer? Nem sei… 🥺», transmitindo emoção e simplicidade.

Marco Costa foi dos primeiros a reagir, com um comentário cheio de orgulho: «Taaaaao lindaaaa 😍❤️ Que orgulho!». Os fãs também não ficaram indiferentes e deixaram uma onda de elogios, com mensagens como: «Lindas! Muito sucesso pessoal e profissional 🙏🏻🍀🩷», «Lindas, maravilhosas, encantadoras! Beijinhos para as duas ❤️❤️❤️» e «Tão lindas 😍❤️».

Carolina terminou a publicação com uma promessa que aguçou a curiosidade dos seguidores: «Amanhã há novidades...».

Ficamos à espera para saber mais!