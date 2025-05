Foi assim que Carolina Pinto conseguiu perder 11kg em 2 meses

Descubra aqui como a noiva de Marco Costa conseguiu transformar o seu corpo em apenas 2 meses.

Marco Costa e Carolina Pinto estiveram esta segunda-feira, 12 de maio, no programa «Dois às 10». O casal partilhou com os telespectadores momentos íntimos da vida familiar, revelando não só a cumplicidade que os une, mas também os desafios superados em conjunto.

Durante a conversa, Carolina Pinto apresentou o seu mais recente projeto profissional: uma linha de biquínis desenvolvida em parceria com a marca Lamèr. A campanha tem um toque especial e pessoal, já que é protagonizada pela própria influenciadora digital ao lado da filha, Maria Emília, refletindo a essência de uma mulher e mãe confiante.

No entanto, a participação de Carolina nesta campanha esteve, inicialmente, em risco. A influenciadora revelou que atravessava uma fase de insatisfação com a sua imagem corporal, marcada por inseguranças e desconforto. A ideia de posar em biquíni parecia-lhe distante, até ao momento em que, num jantar a dois, decidiu partilhar as suas dúvidas com o companheiro.

Com a honestidade que caracteriza a relação entre ambos, Marco respondeu sem rodeios à pergunta de Carolina sobre a celulite: «Sim, amor, tu estás com muita celulite». Apesar da franqueza, as palavras foram ditas com carinho e acabaram por ser um ponto de viragem. «Procurava uma resposta diferente», admitiu Carolina, mas reconhece hoje que foi essa sinceridade que a motivou a mudar o seu estilo de vida.

Determinada, Carolina Pinto perdeu 11 quilos em menos de dois meses e alcançou a forma física que desejava. O resultado é visível nas fotografias da campanha, que exalam confiança e orgulho pessoal — um verdadeiro reflexo do percurso transformador que viveu.

Mais do que uma mudança estética, Carolina reforça que esta foi uma conquista de autoestima e superação, apoiada por uma base familiar sólida e por um parceiro que, mesmo com a verdade nua e crua, esteve sempre ao seu lado.

Veja, agora, em cima, na galeria, as fotos de Carolina e Maria Emília na campanha de biquínis.