Mundo da não binariedade: Carolina nasceu uma menina, mas desde cedo pensou que era um rapaz

Carolina Sargaço tem 23 anos e, apesar de ter nascido uma menina, admite que sempre se sentiu um menino.

«Eu não tinha a noção que eu era uma menina. Eu lembro-me de estar na primária e achar que era um rapaz e andava atrás das miúdas e cheguei a namorar com meninas», começou por contar Carolina, falando abertamente sobre os sentimentos que já viviam dentro de si quando era criança.

Carolina contou que apenas começou a perceber que era uma rapariga no início da adolescência, quando teve a primeira menstruação, o peito começou a crescer... «Foi um choque e foi quando tudo começou a descambar», confessou. «Quando me começou a crescer o peito, a minha mente recusava isso», explicou, acrescentando que o sentimento que tinha era que aquilo que não lhe pertencia.

Na adolescência, Carolina chegou a cortar o cabelo, no entanto, nunca se conseguiu libertar totalmente da imagem que tinha e com a qual não se identificava: «Sempre me senti presa. Se não era pelo cabelo, era pelo peito, se não era pelo peito, era pelas roupas... Houve sempre uma fase da minha vida que eu me senti presa».

Aos 22 anos, Carolina deu um passo gigante na sua afirmação: submeteu-se a uma cirurgia para retirar os peitos. «Atingi a minha felicidade porque tirei o peito», confessa Carolina, demonstrando o quão importante para si foi dar este passo.

No que toca à sua identidade de gênero, Carolina esclareceu: «Eu sou uma pessoa não binária, o que significa que eu não me identifico com o 100% homem nem com o 100% mullher, mas claro e evidente que eu gosto mais das coisas masculinas».

