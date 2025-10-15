Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:10

Carolina Torres, de 18 anos, conhecida entre os amigos por Noori, está desaparecida desde o dia 9 de outubro. A jovem foi vista pela última vez na Praça São João Batista, em Almada, e a Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso, que tem mobilizado familiares, amigos e populares nas buscas.

Carolina Torres, conhecida entre os amigos por Noori, está desaparecida desde o dia 9 de outubro. A jovem de 18 anos foi vista pela última vez na Praça São João Batista, em Almada, e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.

De acordo com a mãe, Carolina teria combinado encontrar-se com um amigo, mas nunca chegou ao destino. Desde então, o telemóvel permaneceu ligado até sexta-feira à noite, dia seguinte ao desaparecimento, mas as chamadas nunca foram atendidas.

Nas redes sociais, a mãe tem feito vários apelos com mensagens de desespero e esperança. “Carolina, por favor, se estás a ver isto, não tenhas medo de voltar! Seja o que for que tenha acontecido, a mãe está aqui para ti, como sempre estive. Amo-te muito e só te quero de volta”, escreveu.

A progenitora revelou também que a filha vestia “umas calças largas escuras, um casaco também escuro e vários acessórios em tons de azul” no momento em que foi vista pela última vez.

Nas últimas publicações, a mãe refere que houve “vários avistamentos” na zona da Charneca da Caparica e do Pragal, mas “nenhum deu frutos”. Lamenta ainda ter sido alvo de pessoas que tentaram aproveitar-se do momento: “Há quem tente extorquir dinheiro com falsas esperanças e informações. É lamentável, mas mostra a decadência da nossa sociedade.”

A família continua a pedir ajuda a quem possa ter informações sobre o paradeiro de Carolina. “Se a virem, chamem de imediato as autoridades e não a percam de vista”, apela a mãe, que reforça o pedido de contacto direto com a Polícia Judiciária de Setúbal.

Temas: Carolina Torres Almada Noori Dois às 10

