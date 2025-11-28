Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

O desaparecimento de Noori juntou os portugueses nas redes sociais e até várias figuras públicas deixaram apelos.

Foi confirmado: o corpo encontrado no passado dia 16 de novembro, em avançado estado de decomposição, na praia da Leirosa, pertence a Carolina Torres. A informação foi avançada ao Diário de Coimbra por fonte da Polícia Judiciária, depois de concluídos os exames laboratoriais necessários à identificação.

Desde o início que esta hipótese se colocava, devido a alguns sinais presentes no corpo, nomeadamente tatuagens. Contudo, dada a condição em que o corpo foi encontrado, o Instituto de Medicina Legal recorreu a análises complexas para garantir a identificação com total rigor.

A confirmação que ninguém queria

Ao longo das últimas semanas, a família de Carolina — também conhecida como Noori — manteve a esperança de a encontrar com vida. Agora, essa esperança terminou. Os pais anunciaram publicamente o desfecho do desaparecimento, confirmando a morte da jovem.

Numa carta aberta publicada nas redes sociais, a mãe de Carolina escreveu palavras que rapidamente tocaram o país pela dor que carregam. É uma despedida feita com o coração partido: «Hoje uma parte de mim morreu. A minha filha, a minha Carolina (Noori)… já não está neste mundo. É como se cada letra me abrisse uma ferida nova. Não existe dor maior do que esta.»

A mãe recordou também a coragem de todos os que não desistiram da procura: «Obrigada por terem caminhado ao meu lado. Obrigada por não terem deixado a Carolina desaparecer sozinha. Ela foi, é e será sempre o primeiro amor da minha vida. E vou levá-la comigo para sempre — no peito, na pele, na memória.»

A confirmação da morte de Carolina Torres encerra uma busca que mobilizou familiares, amigos e centenas de pessoas que acompanharam o caso desde o primeiro minuto.

