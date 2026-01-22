Quase toda a gente faz isto com o carregador do telemóvel. E está a perder muito dinheiro

Muitas pessoas deixam o carregador do telemóvel sempre ligado à tomada. Mas, afinal, quanto custa realmente mantê-lo assim, mesmo sem carregar o aparelho?

Como são os seus hábitos em relação ao carregamento do telemóvel? Faz parte do grupo de pessoas que mantém o carregador sempre ligado à tomada, pronto para usar? Ou prefere desligá-lo para evitar custos desnecessários?

Desde sempre – ou pelo menos desde que existem telemóveis – muitas pessoas questionam-se se os carregadores continuam a consumir energia mesmo quando não estão a carregar os dispositivos. Vamos esclarecer: afinal, qual é o custo real de deixar o carregador sempre ligado? Será que isso aumenta significativamente a fatura da eletricidade?

Se costuma deixar o carregador sempre ligado à tomada, há boas notícias: o consumo é quase inexistente, embora exista.

Segundo o site 20 Minutos, os circuitos internos dos carregadores continuam a receber alguma energia, transformando-a em calor. No entanto, a corrente é tão baixa que quase não se consegue detetar.

Diversos estudos ao longo dos anos indicam que o consumo médio de um carregador ligado à rede, mas sem estar conectado a um telemóvel, é de cerca de 0,00002 kWh. Mantendo-o assim durante 365 dias, o consumo total anual será de aproximadamente 0,18 kWh.

Isto significa que, considerando o preço de 0,1625 €/kWh no mercado regulado em Portugal, partilhado pelo site Luz e Gás da Selectra, o custo de não desligar o carregador durante um ano é de apenas 0,029 euros, ou seja, cerca de 3 cêntimos.