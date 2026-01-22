Quase toda a gente faz isto com o carregador do telemóvel. E está a perder muito dinheiro

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 57min

Muitas pessoas deixam o carregador do telemóvel sempre ligado à tomada. Mas, afinal, quanto custa realmente mantê-lo assim, mesmo sem carregar o aparelho?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Como são os seus hábitos em relação ao carregamento do telemóvel? Faz parte do grupo de pessoas que mantém o carregador sempre ligado à tomada, pronto para usar? Ou prefere desligá-lo para evitar custos desnecessários?

Desde sempre – ou pelo menos desde que existem telemóveis – muitas pessoas questionam-se se os carregadores continuam a consumir energia mesmo quando não estão a carregar os dispositivos. Vamos esclarecer: afinal, qual é o custo real de deixar o carregador sempre ligado? Será que isso aumenta significativamente a fatura da eletricidade?

Se costuma deixar o carregador sempre ligado à tomada, há boas notícias: o consumo é quase inexistente, embora exista.

Segundo o site 20 Minutos, os circuitos internos dos carregadores continuam a receber alguma energia, transformando-a em calor. No entanto, a corrente é tão baixa que quase não se consegue detetar.

Diversos estudos ao longo dos anos indicam que o consumo médio de um carregador ligado à rede, mas sem estar conectado a um telemóvel, é de cerca de 0,00002 kWh. Mantendo-o assim durante 365 dias, o consumo total anual será de aproximadamente 0,18 kWh.

Isto significa que, considerando o preço de 0,1625 €/kWh no mercado regulado em Portugal, partilhado pelo site Luz e Gás da Selectra, o custo de não desligar o carregador durante um ano é de apenas 0,029 euros, ou seja, cerca de 3 cêntimos.

Temas: Carregador Telemóvel Dinheiro Eletricidade Fatura da luz

RELACIONADOS

Verifique a sua fatura de eletricidade. Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

O teletrabalho pesa largos euros na sua fatura da eletricidade. Tens ideia de quanto está a pagar a mais?

Saiba o segredo para cozinhar arroz em 2 minutos e poupar na eletricidade

Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Dicas

"Abasteci o carro com o combustível errado". O que deve fazer nesta situação?

Há 2h e 57min

Estes aparelhos estão disparar a sua fatura da luz. Mas há como evitá-lo

Hoje às 15:00

Podemos ou não circular na faixa do meio? Eis o que diz o Código da Estrada

Hoje às 14:00

"Parecem pantufas de tão confortáveis": as botas de 25 euros que rivalizam com as UGG

Hoje às 12:44

Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

Ontem às 16:00

Ainda não tem ténis certos para o ginásio? Estes são os mais vendidos da Amazon e custam menos de 40 euros

Ontem às 12:43

Inacreditável! Há quem compare este aspirador vertical de 50 euros a um Dyson e já tem centenas de elogios

Ontem às 11:48
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage a notícia inesperada: “Foi um escândalo, ninguém estava à espera”

Hoje às 10:00

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Ontem às 11:52

Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento

Ontem às 10:06

De um marido 20 anos mais velho a outro 18 anos mais novo. Rosa apaixonou-se por homens de gerações diferentes

Ontem às 10:31

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

Hoje às 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

Ontem às 14:00

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

20 jan, 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Fora do Estúdio

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

Há 3h e 48min

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

Hoje às 15:20

O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

Hoje às 14:37

«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual

Hoje às 11:41

Fotos

"Abasteci o carro com o combustível errado". O que deve fazer nesta situação?

Há 2h e 57min

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

Há 3h e 48min

Quase toda a gente faz isto com o carregador do telemóvel. E está a perder muito dinheiro

Há 3h e 57min

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

Hoje às 15:20