Nunca deixe isto no carro em dias de calor. Veja o que pode acontecer

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Nos dias de calor, alguns objetos deixados no carro podem tornar-se perigosos.

O verão é sinónimo de calor e, durante os dias de temperaturas elevadas, é necessário ter cuidados redobrados com o carro e, sobretudo, com aquilo que se deixa no seu interior. Há vários objetos que podem provocar incêndios ou causar danos no veículo se ficarem lá "esquecidos". Um dos mais problemáticos pode ser, inclusivamente, um simples desodorizante.

A AccuWeather lançou recentemente um alerta para os riscos associados a deixar produtos com aerossóis dentro do carro em dias quentes. Num vídeo partilhado, é possível ver um veículo com o pára-brisas partido na sequência da explosão de um aerossol.

Cinco objetos que não devem ficar no carro

Segundo especialistas da Venson Automotive Solutions, uma empresa britânica de gestão de frotas automóveis, há objetos que não deve deixar no carro durante os dias de calor.

De acordo com os mesmos especialistas, quando um carro fica exposto ao sol, funciona como uma espécie de estufa, podendo atingir temperaturas elevadíssimas em apenas alguns minutos.

Por isso, é fundamental ter atenção ao que fica dentro desse "forno", de forma a evitar incêndios e danos graves. São cinco os objetos a ter em conta:

Isqueiro

Quando está muito calor ou o isqueiro fica exposto diretamente ao sol, o gás existente no seu interior pode expandir-se e provocar uma explosão. O mesmo pode acontecer com cigarros eletrónicos.

Produtos com aerossóis (como desodorizantes em spray):

Desodorizantes, lacas e até ambientadores são armazenados em recipientes de metal sob pressão. Com o aumento da temperatura, o conteúdo pode expandir-se, tal como acontece com o gás, podendo provocar uma explosão. Como o conteúdo contém, na maioria das vezes, álcool, o derrame deste produto também é altamente alcalino e pode provocar um incêndio.

Baterias portáteis

Telemóveis, powerbanks, computadores ou tablets não devem ser deixados dentro dos carros. O sobreaquecimento das baterias de lítio é altamente perigoso e pode provocar incêndios em poucos minutos.

Garrafas de plástico

É, provavelmente, o objeto que menos esperavam encontrar nesta lista. No entanto, garrafas de plástico de água ou de outras bebidas também podem ser perigosas. O plástico pode derreter devido ao calor e causar danos no veículo. Se estiver em contacto com objetos inflamáveis, pode funcionar como uma espécie de "fósforo" e dar início a um incêndio.

Óculos de sol

Os óculos de sol também podem representar um risco de incêndio quando são deixados dentro de um veículo em dias de calor. As lentes podem funcionar como lupas, concentrando a luz solar e refletindo-a de forma suficientemente intensa para inflamar materiais inflamáveis.