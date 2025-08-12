Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Poucos condutores conhecem a utilidade deste botão escondido no carro, que pode fazer uma grande diferença na economia de combustível durante o verão. Ao ativá-lo, é possível reduzir o consumo até 20%, ajudando a poupar dinheiro e a tornar as viagens mais eficientes nos dias de calor intenso.

Com a chegada do calor, o ar condicionado torna-se essencial para garantir uma condução confortável. Contudo, existe uma forma simples de o utilizar que pode fazer uma grande diferença na poupança e que muitos condutores ainda desconhecem.

Segundo o site El Motor, esse segredo está no botão de recirculação de ar, disponível na maioria dos carros. Quando ativado, o sistema reutiliza o ar já fresco do interior do habitáculo, em vez de captar o ar quente do exterior. Esta funcionalidade reduz o esforço do compressor e de outros componentes do ar condicionado, fazendo com que o automóvel consuma menos combustível.

Testes indicam que, em viagens longas durante as horas de maior calor, esta prática pode levar a uma poupança de até 20% no consumo de combustível. Por exemplo, um veículo que normalmente gaste 8 litros aos 100 km pode passar a consumir pouco mais de 6 litros no mesmo trajeto.

No ambiente urbano, onde o calor do asfalto e as paragens frequentes aumentam a carga sobre o motor e o sistema de refrigeração, o impacto pode ser ainda mais relevante.