Faça isto e mantenha a pintura do seu carro impecável durante o inverno

A chuva pode ser inimiga da pintura do seu carro, mas com alguns cuidados é possível mantê-lo com aspecto de novo durante todo o ano.

Embora a chuva possa parecer uma «lavagem natural» para o seu carro, na realidade transporta agentes poluentes, como poeira, pólen e outros detritos. Quando estas gotículas entram em contacto com o veículo e se evaporam, deixam manchas e um aspeto sujo nada agradável. Com o tempo, este processo pode mesmo levar à degradação da pintura.

Em zonas com níveis mais elevados de poluição ou ventos intensos, o problema tende a agravar-se, como explica o site do Super Star Car Wash. Estes resíduos podem danificar gradualmente a pintura, criando um efeito ácido que compromete o acabamento do carro.

Por essa razão, é recomendável investir em produtos de proteção, como revestimentos cerâmicos e ceras repelentes de água, que formam uma barreira protetora na superfície do veículo. Estes produtos fazem com que a água da chuva escorra com facilidade, evitando que se fixe na pintura.

Existem também impermeabilizantes de grafeno ou cerâmica (ver vídeo abaixo) que podem ser aplicados para reforçar a proteção. Quando combinados com a cera, criam uma camada adicional que facilita a remoção de contaminantes e minimiza o impacto da sujidade da chuva, tal como indica o site Echos Car.

Optar por lavagens sem água, utilizando sprays específicos, ou aplicar uma camada de cera, contribui para proteger a pintura e tornar a limpeza mais simples, evitando que a sujidade adira à superfície.

A cera desempenha um papel fundamental, pois ajuda a remover impurezas e protege a pintura contra agentes externos.

Além disso, produtos como limpa-vidros hidrófugos ajudam a repelir a água, mantendo o carro limpo por mais tempo e evitando a formação de manchas nas superfícies.

Percorra a galeria acima para descobrir alguns dos produtos essenciais para proteger o seu carro durante os dias de chuva.