Especialistas revelam como poupar ao abastecer o carro

Encher o depósito do carro de uma vez ou abastecer aos poucos? Parece uma questão simples, mas especialistas alertam que o modo como abasteces pode afetar o consumo, a durabilidade do veículo e até o teu bolso. Descobre o que os profissionais recomendam para poupar e manter o carro em segurança.
Com os preços dos combustíveis a subir, é natural querer maximizar a poupança. Mas afinal, o que compensa mais: encher o depósito ou abastecer apenas o necessário? De acordo com marcas como a Toyota e outros especialistas, a melhor opção é encher o depósito até ao topo.
O site La Razon explica que, quando o depósito está mais vazio, há mais ar, o que facilita a evaporação do combustível — podendo aumentar o consumo e até afectar o motor. E não, andar com o depósito cheio não pesa o suficiente para impactar significativamente o consumo, como alguns pensam.
Se o teu objetivo é poupar ainda mais (e poluir menos), existem alguns truques simples que ajudam a reduzir o consumo diário de combustível:
-
Usa as mudanças de forma inteligente: Evita permanecer demasiado tempo em primeira velocidade. Usa-a apenas para arrancar e passa logo para segunda. Trocar de mudanças no momento certo evita esforço excessivo do motor e consumo extra.
-
Não aqueças o motor parado: A Direção-Geral de Trânsito (DGT) lembra que, tanto em carros a gasolina como a gasóleo, o motor aquece melhor em movimento. Acelerar com o motor frio desgasta componentes e aumenta o consumo.
-
Verifica a pressão dos pneus: Pneus com pressão incorreta desgastam-se mais rápido e fazem o carro gastar mais combustível. Pneus bem calibrados tornam a condução mais eficiente e segura.
-
Mantém uma condução suave e constante: Evita acelerações e travagens bruscas. Conduzir a velocidade estável reduz o esforço do motor e melhora o consumo. A velocidade é um dos principais fatores que influenciam o gasto de combustível.
-
Evita peso extra e cargas mal distribuídas: Quanto maior o peso transportado, mais combustível é necessário para mover o carro. Se o peso estiver mal distribuído, o consumo também aumenta.
-
Planeia os teus percursos: Evitar engarrafamentos e optar por rotas mais diretas ajuda a poupar combustível e a reduzir as emissões de CO₂. Um bom planeamento evita voltas desnecessárias, poupando tempo e dinheiro.