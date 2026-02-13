Especialistas revelam como poupar ao abastecer o carro

Encher o depósito do carro de uma vez ou abastecer aos poucos? Parece uma questão simples, mas especialistas alertam que o modo como abasteces pode afetar o consumo, a durabilidade do veículo e até o teu bolso. Descobre o que os profissionais recomendam para poupar e manter o carro em segurança.

Com os preços dos combustíveis a subir, é natural querer maximizar a poupança. Mas afinal, o que compensa mais: encher o depósito ou abastecer apenas o necessário? De acordo com marcas como a Toyota e outros especialistas, a melhor opção é encher o depósito até ao topo.

O site La Razon explica que, quando o depósito está mais vazio, há mais ar, o que facilita a evaporação do combustível — podendo aumentar o consumo e até afectar o motor. E não, andar com o depósito cheio não pesa o suficiente para impactar significativamente o consumo, como alguns pensam.

Se o teu objetivo é poupar ainda mais (e poluir menos), existem alguns truques simples que ajudam a reduzir o consumo diário de combustível: