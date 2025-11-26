Estávamos a fazer tudo errado. PSP esclarece que crianças devem viajar no lugar do meio e explica a razão

Durante anos, muitos pais transportaram crianças no carro sem saber que estavam a colocar a sua segurança em risco. A PSP alerta que o lugar mais seguro para os pequenos é o do meio, entre os bancos da frente e de trás, explicando as razões para esta recomendação e como pequenas mudanças podem fazer grande diferença em caso de acidente.

Se transporta crianças no carro, é possível que esteja a fazê-lo de forma incorreta sem se aperceber. A Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou um alerta na sua página de Instagram a esclarecer qual é, afinal, o lugar mais seguro para os mais pequenos viajarem.

De acordo com a PSP, a resposta é simples: o lugar do meio no banco traseiro. Esta posição mantém a criança mais afastada das portas e vidros, que são os pontos mais vulneráveis em caso de acidente. Estudos indicam que as colisões laterais são das mais perigosas para as crianças e ocupar a posição central proporciona uma camada extra de proteção.

O Código da Estrada também é explícito: todas as crianças com menos de 12 anos e altura inferior a 135 cm devem viajar num sistema de retenção homologado, adaptado ao seu tamanho e peso.

Apesar de ser permitido transportar a criança no banco da frente, este não é o lugar mais seguro. Em caso de acidente, aumenta o risco de projeção, contacto com o airbag e até com estilhaços de vidro. Se for inevitável usar esse lugar, é fundamental desativar sempre o airbag.

A lei prevê ainda algumas exceções. Crianças com menos de 3 anos podem viajar no banco da frente se a cadeirinha estiver virada para trás e o airbag desligado e crianças com 3 anos ou mais só podem ocupar o lugar da frente se o carro não tiver banco traseiro ou cintos de segurança atrás.

E se não for possível colocar a criança no lugar do meio? A PSP recomenda o banco traseiro do lado direito. Além de facilitar a saída da criança pela berma, é mais seguro do que o lado esquerdo, que fica virado para o trânsito.