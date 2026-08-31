Atenção. Este objeto pode estar a ser usado para tentar furtar o seu carro

Atenção. Milhares de portugueses têm até hoje para fazer este pagamento ao Estado

Um alerta que está a circular nas redes sociais avisa os condutores sobre o chamado “golpe da garrafa".

Uma simples garrafa de plástico pode parecer apenas lixo deixado num estacionamento. No entanto, um alerta que voltou a circular nas redes sociais relaciona este objeto com uma possível tentativa de distração e furto. Saiba como funciona o chamado “golpe da garrafa” e, sobretudo, o que deve fazer se encontrar uma junto ao seu carro.

A reação mais imediata será, provavelmente, travar e sair da viatura para perceber o que aconteceu.

É precisamente neste momento que surge a história associada ao chamado “golpe da garrafa”: um alerta que voltou a ser partilhado nas redes sociais e que recomenda aos condutores alguma atenção antes de iniciarem a marcha.

A publicação foi partilhada pela página Amigos de Coimbra, que divulga regularmente dicas e alertas junto dos seus seguidores. O texto descreve uma técnica que consiste em colocar uma garrafa de plástico amassada junto a uma das rodas do veículo.

De acordo com o alerta, a intenção seria provocar um ruído inesperado quando o automóvel começa a circular, fazendo com que o condutor pare e saia da viatura.

Como funciona o chamado “golpe da garrafa”?

A versão deste alerta que mais circula descreve uma garrafa de plástico vazia, normalmente amassada, colocada entre o pneu e a zona da cava da roda.

Segundo a descrição que circula online, o local escolhido seria uma das rodas do lado do passageiro. Trata-se de uma zona que pode não ser imediatamente visível para quem entra no automóvel pela porta do condutor.

Quando o veículo começa a andar, o pneu comprime a garrafa e provoca um estalo ou ruído inesperado.

Perante um som que possa ser interpretado como uma avaria ou até como um problema no pneu, o condutor poderá parar de imediato e sair do carro para tentar perceber o que aconteceu.

É precisamente essa reação que, segundo o alerta, poderia ser aproveitada por alguém para tentar entrar na viatura ou retirar objetos deixados no interior.

O que deve fazer se ouvir um barulho estranho?

Independentemente de a situação estar ou não relacionada com uma tentativa de furto, existe uma regra simples que deve ter em conta: não saia precipitadamente do carro com o motor ligado e as portas destrancadas.

Caso ouça um ruído inesperado depois de arrancar, tente, sempre que possível, parar num local seguro, movimentado e bem iluminado.

Se for necessário sair da viatura para verificar o que se passa, desligue o motor, retire a chave ou leve consigo o comando, tranque as portas, esteja atento ao que acontece à sua volta e evite deixar objetos de valor visíveis no interior.

Se estiver num local isolado e suspeitar que existe algum problema, é preferível deslocar-se primeiro para uma zona segura antes de parar para inspecionar o veículo.

A melhor defesa começa antes de ligar o motor

Existe ainda um hábito muito simples que pode ajudar a evitar problemas: dar uma volta rápida ao carro antes de entrar.

Não é necessário fazer uma inspeção demorada. Basta verificar rapidamente as rodas e a zona envolvente, procurando perceber se existe algum objeto estranho ou alguma alteração que não estivesse presente quando estacionou.

Uma garrafa, uma lata ou qualquer outro objeto que esteja inesperadamente preso ao veículo deve merecer atenção.

Se encontrar efetivamente uma garrafa junto ao pneu, não arranque simplesmente para perceber o que acontece. Verifique primeiro a situação.

Apesar de esta história surgir regularmente nas redes sociais e de ter sido recuperada recentemente por várias páginas e meios de comunicação, é importante enquadrar o alerta.

O chamado “golpe da garrafa” não é uma nova técnica de roubo comprovada em Portugal. A mesma história circula na internet há vários anos e já foi alvo de verificações. Em 2020, por exemplo, o Polígrafo analisou uma versão que afirmava tratar-se de um alerta da polícia e concluiu que essa alegação não tinha fundamento.

Também publicações mais recentes sobre o assunto alertam para a inexistência de confirmação de que esta seja uma prática frequente no nosso país. Isto significa que encontrar uma garrafa junto ao pneu não significa automaticamente que esteja perante uma tentativa de roubo.

Ainda assim, a recomendação de segurança continua válida: não deixar o carro destrancado ou ligado enquanto se afasta, não manter objetos de valor à vista e prestar atenção ao que acontece nas imediações são cuidados que podem fazer a diferença perante qualquer tentativa de furto de oportunidade.