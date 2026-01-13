Levar cães soltos no carro dá multa? Veja o que a lei diz

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

Viajar de carro com o seu cão exige mais atenção do que parece. Escolher a forma correta de transporte e garantir que o animal está seguro é essencial para que a viagem seja tranquila, confortável e sem riscos para todos os ocupantes do veículo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já alguma vez quis levar o seu cão ou gato de carro e percebeu que não tinha certezas sobre a forma mais segura – tanto para si como para o animal – de o fazer? Transportar animais de companhia no automóvel é muito conveniente, mas é essencial cumprir o Código da Estrada para evitar problemas e garantir a segurança de todos.

Se está a planear férias, um passeio curto ou apenas uma ida ao veterinário com o seu cão ou gato, este artigo é para si. Descubra o que a lei diz sobre o transporte de animais de estimação em Vcarros.

No Código da Estrada, os animais ainda são considerados “carga” e, por isso, durante a condução, não podem obstruir a visibilidade nem comprometer a segurança na estrada.

O Decreto-Lei n.º 315/2003, artigo 10.º, afirma que o “transporte de animais deve ser efetuado em veículos e contentores apropriados à espécie e número de animais a transportar, nomeadamente em termos de espaço, ventilação ou oxigenação, temperatura, segurança e fornecimento de água, de modo a salvaguardar a proteção dos mesmos e a segurança de pessoas e outros animais” .

Caso estas regras não sejam cumpridas – ou seja, se o animal estiver solto durante a viagem – a multa pode variar entre 60 e 600 euros, segundo o ACP – Automóvel Club de Portugal.

Se pretende viajar para fora do país, verifique sempre as leis locais sobre transporte de animais de companhia.

Como transportar o seu cão ou gato no carro

Como já mencionámos, para transportar um animal de companhia num automóvel, é obrigatório que esteja seguro e preso, e existem atualmente várias opções práticas e seguras. Apresentamos as mais comuns:

Caixa transportadora
As caixas transportadoras surgem em diferentes tamanhos e materiais, adaptando-se a diversos animais e automóveis.

As mais utilizadas são as de plástico e tecido, embora existam também jaulas e caixas de metal, mais robustas e pesadas.

Ao escolher a caixa, tenha em atenção as características do seu animal.

Cinto de segurança para animais
Este acessório funciona como uma trela curta e prende-se ao encaixe do cinto de segurança do carro. O cinto de segurança para animais ocupa menos espaço do que a caixa transportadora, permitindo mais liberdade ao animal.

Grelha divisória
Para veículos em que a bagageira está aberta em relação ao habitáculo, pode instalar-se uma grelha divisória atrás dos bancos traseiros. Esta barreira evita que o animal seja projetado em caso de travagem brusca.

Esta opção é especialmente utilizada para cães, sendo ideal para animais de porte grande, pois permite que se movimentem com segurança e conforto.

Além de garantir que o transporte é seguro, há outros cuidados importantes a ter antes de viajar com o seu animal de companhia.

Veja na galeria acima oito medidas que pode tomar antes de partir para a estrada para assegurar uma viagem tranquila e confortável para o seu cão ou gato.

Temas: Carro Lei Cães

RELACIONADOS

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

É por isto que deve sempre abrir a porta do carro com a mão direita

Dicas

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Hoje às 17:00

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Hoje às 16:00

Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

Hoje às 15:00

Mais de mil pessoas aprovaram: este aquecedor carrega em 3 minutos e não gasta energia

Hoje às 12:51

De 50 para 33 euros? A garrafa Stanley mais viral das redes sociais nunca esteve tão barata

Hoje às 11:27

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Ontem às 17:28

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Ontem às 17:00
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Ontem às 11:56

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Hoje às 10:28

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

Hoje às 10:02

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Ontem às 11:56

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Hoje às 16:43

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Hoje às 15:45

O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Hoje às 09:32

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Ontem às 15:49

Fotos

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Hoje às 17:00

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Hoje às 16:43

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Hoje às 16:00

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Hoje às 15:45