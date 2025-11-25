Descubra a utilidade desta pega acima das janelas do carro que poucos conhecem

A maioria das pessoas pensa que esta pega serve apenas para apoio ao entrar ou sair do carro, mas na realidade tem uma função escondida que poucos conhecem. Descubra para que realmente foi concebida e como pode ser útil no dia a dia.

Todos os carros possuem esta pega, mas poucos sabem qual é a sua verdadeira função. A famosa pega situada por cima da janela, muitas vezes chamada de «pega de segurança», não serve apenas para te apoiares quando o condutor faz uma curva mais apertada.

Segundo o site Express, esta peça, conhecida oficialmente como pega de apoio, foi concebida para facilitar a entrada e saída do carro tanto de passageiros como do condutor. É especialmente útil para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, ou simplesmente para quem precisa de um ponto de apoio extra ao sentar-se.

Além disso, a pega pode ser utilizada para pendurar roupa ou sacos leves, já que muitos veículos possuem pequenos ganchos próximos da mesma, tornando mais fácil manter tudo organizado durante a viagem.