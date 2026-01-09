É por isto que deve sempre abrir a porta do carro com a mão direita

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Abrir a porta do carro pode parecer um gesto simples, mas esconde riscos inesperados — especialmente para quem circula de bicicleta. Pequenos cuidados podem fazer toda a diferença na segurança de quem está à tua volta.

Na estrada, é fundamental reconhecer que os automóveis representam um risco e que o cumprimento das regras de trânsito é essencial para evitar acidentes. No entanto, mesmo quando estão estacionados, os veículos podem constituir um perigo — especialmente para os ciclistas. O simples ato de abrir a porta pode provocar um acidente, razão pela qual existe um método específico para tornar esta ação mais segura.

As portas dos carros são particularmente perigosas para quem circula de bicicleta, porque muitos ocupantes abrem a porta sem verificar cuidadosamente se alguém se aproxima na via.

O impacto de uma bicicleta contra a porta de um carro é tão frequente que, em inglês, há até um termo próprio: dooring. Todos os anos, são reportados centenas de casos deste tipo, segundo a Reader’s Digest. Foi a partir desta realidade que surgiu o método conhecido como “Dutch Reach”, ou alcance neerlandês, que permite abrir as portas de forma mais segura.

A recomendação é clara: se fores o condutor, abre a porta sempre com a mão direita. Este simples gesto obriga o corpo a rodar, fazendo com que a tua linha de visão passe pelo espelho lateral e pela janela, permitindo confirmar a aproximação de ciclistas.

Para os passageiros do lado esquerdo, o princípio é idêntico: devem utilizar a mão esquerda ao abrir a porta, garantindo igualmente a rotação do corpo e a verificação do ambiente exterior.

Esta técnica é particularmente comum nos Países Baixos, um dos países mais empenhados na utilização da bicicleta. O movimento, que recebeu o nome do país, é ensinado desde cedo e tornou-se um hábito enraizado.

Temas: Carro Porta

