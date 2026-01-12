Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Se tem um carro a gasóleo, há um passo simples que nunca deve ignorar antes de ligar o motor — e que pode poupar-lhe uma grande dor de cabeça.
Se tem um carro a gasóleo, é fundamental saber que não deve girar a chave e arrancar de imediato. Estes veículos possuem velas de incandescência, que necessitam de um pré-aquecimento antes do motor ligar.
A página de Instagram @alfaiateautomoveis.pt explica o procedimento correto. Ao girar a chave, deve observar a luz em forma de espiral amarela no painel: este indicador sinaliza que as velas estão a aquecer o motor. Caso o carro seja ligado antes do pré-aquecimento, o motor arranca a frio.
As consequências podem incluir:
-
Queima incorreta do gasóleo;
-
Tremores no motor;
-
Fumo a sair do escape;
-
Desgaste interno acelerado;
-
Possíveis avarias antecipadas.
Mesmo que o carro arranque, este hábito repetido reduz a vida útil do motor e pode tornar inevitáveis futuras reparações.
O procedimento correto é simples:
-
Girar a chave até acender a luz de incandescência;
-
Aguardar que a luz se apague;
-
Só então ligar o motor completamente.