Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 45min

Se tem um carro a gasóleo, há um passo simples que nunca deve ignorar antes de ligar o motor — e que pode poupar-lhe uma grande dor de cabeça.

Se tem um carro a gasóleo, é fundamental saber que não deve girar a chave e arrancar de imediato. Estes veículos possuem velas de incandescência, que necessitam de um pré-aquecimento antes do motor ligar.

A página de Instagram @alfaiateautomoveis.pt explica o procedimento correto. Ao girar a chave, deve observar a luz em forma de espiral amarela no painel: este indicador sinaliza que as velas estão a aquecer o motor. Caso o carro seja ligado antes do pré-aquecimento, o motor arranca a frio.

As consequências podem incluir:

  • Queima incorreta do gasóleo;

  • Tremores no motor;

  • Fumo a sair do escape;

  • Desgaste interno acelerado;

  • Possíveis avarias antecipadas.

Mesmo que o carro arranque, este hábito repetido reduz a vida útil do motor e pode tornar inevitáveis futuras reparações.

O procedimento correto é simples:

  1. Girar a chave até acender a luz de incandescência;

  2. Aguardar que a luz se apague;

  3. Só então ligar o motor completamente.

Temas: Carros Gasóleo Combustível

