Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Se tem um carro a gasóleo, há um passo simples que nunca deve ignorar antes de ligar o motor — e que pode poupar-lhe uma grande dor de cabeça.

Se tem um carro a gasóleo, é fundamental saber que não deve girar a chave e arrancar de imediato. Estes veículos possuem velas de incandescência, que necessitam de um pré-aquecimento antes do motor ligar.

A página de Instagram @alfaiateautomoveis.pt explica o procedimento correto. Ao girar a chave, deve observar a luz em forma de espiral amarela no painel: este indicador sinaliza que as velas estão a aquecer o motor. Caso o carro seja ligado antes do pré-aquecimento, o motor arranca a frio.

As consequências podem incluir:

Queima incorreta do gasóleo ;

Tremores no motor ;

Fumo a sair do escape ;

Desgaste interno acelerado ;

Possíveis avarias antecipadas.

Mesmo que o carro arranque, este hábito repetido reduz a vida útil do motor e pode tornar inevitáveis futuras reparações.

O procedimento correto é simples: