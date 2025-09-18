Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

A partir de 2026, o IUC (Imposto Único de Circulação) vai sofrer mudanças significativas que vão afetar milhares de proprietários de veículos.

O IUC (Imposto Único de Circulação) vai mudar a partir de janeiro de 2026 e as novas regras vão impactar diretamente quem tem veículos matriculados em Portugal.

O objetivo do novo modelo passa por incentivar a mobilidade sustentável e ajustar os critérios de tributação ao impacto ambiental real de cada automóvel.

O que é o IUC e quem paga?

O IUC é um imposto anual obrigatório que recai sobre a propriedade de veículos registados em Portugal.

Diferente do antigo “selo do carro”, este imposto não depende do uso do veículo. Mesmo que o carro esteja parado ou fora de circulação, o imposto deve ser pago enquanto o registo estiver ativo.

São obrigados a pagar o IUC:

Proprietários de automóveis ligeiros de passageiros e mercadorias.

Detentores de motociclos, triciclos e quadriciclos.

Empresas com veículos em regime de leasing ou aluguer de longa duração.

O valor do imposto varia consoante o tipo de veículo, o ano da matrícula, a cilindrada, o combustível e, em muitos casos, as emissões de CO₂.

Quando se paga o IUC em 2026?

Atualmente, o pagamento do IUC deve ser feito até ao último dia do mês da matrícula do veículo.

A partir de 2026, a regra muda:

O pagamento do imposto passa a ter um prazo fixo anual , até 28 de fevereiro , independentemente da matrícula.

Para valores até 100€ , o pagamento será feito numa única prestação até ao final de fevereiro.

Para valores superiores a 100€ , o contribuinte poderá: pagar o montante total até ao final de fevereiro; ou dividir o valor em duas prestações : a primeira até fevereiro e a segunda até outubro.



O que muda para os contribuintes?