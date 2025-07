Saiba porque nunca deve circular com a janela aberta pela metade

Vai viajar? Os itens essenciais que deve ter sempre no carro

Em dias de calor, abrir as janelas do automóvel parece inofensivo, mas manter o vidro apenas pela metade pode representar um sério risco de segurança, alerta o especialista Bernat Escolano.

Esta recomendação tornou-se viral em Espanha. Quando estiveres a conduzir, deves abrir totalmente a janela ou mantê-la fechada; não a deixes entreaberta. Em dias de calor, é comum abrir as janelas do automóvel e aproveitar o vento durante a condução. No entanto, se tens o hábito de manter a janela apenas entreaberta, é aconselhável que deixes de o fazer, e aqui explicamos porquê.

De acordo com o especialista Bernat Escolano, que trabalha na área automóvel desde sempre e que possui uma conta de Instagram com mais de 120 mil seguidores, as janelas que não estão completamente abertas representam um risco para a segurança. Escolano publicou um vídeo onde esclarece que os vidros devem estar totalmente fechados ou totalmente abertos, nunca a meio.

Segundo o especialista, uma janela meio aberta “pode cortar a cabeça” em caso de acidente. Para minimizar este perigo, se for necessário manter a janela entreaberta, a abertura não deve exceder dois dedos de altura, de forma a evitar qualquer impacto.

O jornal El País também abordou esta questão, destacando outros efeitos negativos de circular com os vidros parcialmente abertos. A presença de ruídos, entrada de poeira, insetos e outras distrações são alguns dos inconvenientes apontados. Além disso, esta prática pode contribuir para um aumento no consumo de combustível.