O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

  • Dois às 10
  • Há 2h e 4min

Um simples produto doméstico está a conquistar os amantes de automóveis. Um truque que se tornou viral no TikTok promete devolver a cor e o brilho aos plásticos do carro — e só precisa de um ingrediente que quase toda a gente tem em casa.

Esqueça os produtos de limpeza caros que prometem resultados milagrosos. Embora possam ser eficazes, existe uma alternativa mais económica e igualmente eficiente, com ingredientes que provavelmente já tem em casa.

Com o passar do tempo, os plásticos dos automóveis tendem a deteriorar-se e a perder cor. Segundo a secção automóvel do jornal El País, vários fatores contribuem para esse desgaste, como a exposição à luz ultravioleta, o calor, a fricção, o uso de produtos de limpeza inadequados, a humidade e a condensação, entre outros.

Para manter o automóvel com bom aspeto, além de uma limpeza regular, é aconselhável proteger os interiores recorrendo a um para-sol ou estacionando o carro à sombra, sobretudo nos meses mais quentes.

Ainda assim, o El País destaca um novo truque que se tornou viral no TikTok e que promete recuperar a cor, limpar e reduzir a acumulação de sujidade nos plásticos do painel do carro.

A solução requer apenas um produto de limpeza comum: o amaciador de roupa. A combinação de amaciador com água não só limpa os plásticos do interior do veículo, como também lhes confere um aroma agradável.

Para preparar a mistura, basta juntar uma parte de amaciador a três partes de água e colocar o líquido num frasco com pulverizador. Depois, aplica a solução com um pano de microfibra e espalha-a por todas as superfícies plásticas do interior.

Além de limpar, este método cria uma camada fina que ajuda a repelir o pó e a atrasar o seu reaparecimento. Também pode ser utilizado na alcatifa do tejadilho, embora não seja recomendado para capotas.

O resultado é um interior limpo, perfumado e com bom aspeto, utilizando produtos acessíveis e fáceis de aplicar.

Para ver uma demonstração prática do processo, o El País recomenda assistir ao vídeo tutorial partilhado pela cadeia de supermercados Coviran.

Temas: Carros Limpeza Dicas Dois às 10

