Carta de condução: a partir de que idade é exigido o certificado de aptidão psicológica na renovação?

Renovar a carta de condução implica cumprir alguns requisitos legais que nem sempre são do conhecimento dos condutores. Um deles é o certificado de aptidão psicológica, exigido apenas em determinadas situações e a partir de certas idades ou categorias de carta. Saiba quando este documento passa a ser obrigatório e o que é necessário para o obter.

Para que a carta de condução se mantenha válida, a lei obriga à sua revalidação em determinadas idades. O momento em que essa revalidação deve ser feita depende do tipo de veículo conduzido. Convém ainda ter em conta que a data de revalidação não corresponde à data de validade indicada na carta, pois está associada à idade do condutor.

A maioria dos condutores — nomeadamente os titulares das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE, bem como de ciclomotores e tratores agrícolas — está sujeita à revalidação da carta de condução, conforme explicado no site do Ministério da Justiça.

As revalidações devem ser feitas nas seguintes idades:

de 15 em 15 anos , até perfazer 60 anos

aos 60 anos

aos 65 anos

aos 70 anos

de 2 em 2 anos, após os 70 anos

A partir dos 60 anos, passa a ser obrigatório apresentar um atestado médico para revalidar a carta de condução. Já aos 70 anos, além do atestado médico, é também necessário um certificado de aptidão psicológica (CAP). Este certificado pode ser solicitado ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) ou a um psicólogo. Ver aqui como pedir uma avaliação efetuada pelo Laboratório de Psicologia do IMT ou por uma entidade designada pelo instituto.

Quais os documentos necessários para revalidar a Carta de Condução?

a carta de condução

um documento de identificação

o número de identificação fiscal (NIF)

um atestado médico (a partir dos 60 anos)

um certificado de aptidão psicológica (a partir dos 70 anos ou, no caso de motoristas profissionais, de cinco em cinco anos)

Quanto custa?

O custo da revalidação é de 30 euros até aos 70 anos e de 15 euros depois dos 70. Os pedidos realizados pela internet beneficiam de um desconto de 10%.

Veja agora como funciona a renovação automática da Carta de Condução para os condutores da categoria B com menos de 50 anos: