Pontos da carta: será que perdeu alguns sem dar conta? É bem possível

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 39min

Muitos condutores desconhecem quantos pontos têm na carta de condução. Descubra como verificar os seus pontos e evitar surpresas desagradáveis.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O sistema de pontos da carta de condução foi implementado em 2016 na legislação portuguesa e serve para penalizar ou recompensar os condutores, dependendo das infrações (ou da ausência delas) cometidas.

Os pontos perdidos influenciam a validade da carta de condução. Quanto mais pontos perder, mais graves são as consequências, podendo ser necessário repetir exames ou até ficar sem carta.

Por defeito, qualquer condutor que não tenha cometido infrações inicia com 12 pontos. É possível obter uma pontuação extra de 3 pontos caso não cometa infrações durante três anos. No entanto, estes pontos podem ser retirados se houver alguma contraordenação.

O que pode tirar pontos da carta de condução?

Contraordenações graves

Se cometer uma infração considerada grave, vai perder pontos da carta. O número de pontos depende da gravidade da infração, conforme o Artigo 148.º do Código da Estrada:

  • Perdes 3 pontos se a infração for uma das seguintes:

    • Conduzir com álcool no sangue acima do permitido;

    • Mexer ou usar o telemóvel de forma continuada enquanto conduzes;

    • Exceder o limite de velocidade em zonas de coexistência (locais onde carros, bicicletas e peões partilham o espaço);

    • Fazer uma ultrapassagem perigosa, como em passadeiras para peões ou bicicletas.

  • Perde 2 pontos para qualquer outra infração considerada grave.

Contraordenações muito graves

As infrações muito graves resultam em penalizações mais elevadas:

  • Perdes 5 pontos se a infração for uma das seguintes:

    • Conduzir com níveis de álcool no sangue muito altos;

    • Conduzir sob o efeito de drogas;

    • Exceder o limite de velocidade em zonas de coexistência.

  • Perde 4 pontos para qualquer outra infração considerada muito grave.

Crime rodoviário

  • Perde 6 pontos

O que acontece quando perde pontos na carta de condução?

  • Se ficar com 5 ou menos pontos:
    Tem de frequentar uma ação de formação sobre segurança rodoviária, um curso obrigatório para aprender a conduzir de forma mais segura.

  • Se chegar a 3 ou menos pontos:
    Vais ter de refazer o exame teórico do código da estrada.

  • Se perder todos os pontos:
    Fica sem carta de condução.

Como consultar a pontuação da carta de condução?

A gestão do sistema de pontos é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Existe uma plataforma chamada Portal das Contraordenações, onde, através de um registo simples com o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital, consegue consultar o estado da tua carta de condução.

Neste portal, para além da pontuação, pode verificar se tem multas por pagar e aceder a todo o seu cadastro como condutor.

Temas: Carta de condução Pontos

RELACIONADOS

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Usar o telemóvel com o carro parado dá multa? Saiba o que diz a lei

Levar cães soltos no carro dá multa? Veja o que a lei diz

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Dicas

Poucos sabem, mas estas 9 peças de roupa devem ser evitadas ao conduzir

Há 1h e 39min

"Abasteci o carro com o combustível errado". O que deve fazer nesta situação?

Ontem às 17:00

Quase toda a gente faz isto com o carregador do telemóvel. E está a perder muito dinheiro

Ontem às 16:00

Estes aparelhos estão disparar a sua fatura da luz. Mas há como evitá-lo

Ontem às 15:00

Podemos ou não circular na faixa do meio? Eis o que diz o Código da Estrada

Ontem às 14:00

"Parecem pantufas de tão confortáveis": as botas de 25 euros que rivalizam com as UGG

Ontem às 12:44

Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

21 jan, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage a notícia inesperada: “Foi um escândalo, ninguém estava à espera”

Ontem às 10:00

Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos

Hoje às 10:02

Namorado de Sara Santos aborda o tema dos vícios: “Ela tem estado melhor”

Hoje às 11:31

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

21 jan, 11:52

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

Há 39 min

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

Ontem às 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

20 jan, 16:45

Fora do Estúdio

Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

Hoje às 10:52

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

Ontem às 16:08

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

Ontem às 15:20

O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

Ontem às 14:37

Fotos

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

Há 39 min

Não era vista há dois anos. Quando a porta de casa se abriu, a descoberta deixou todos em choque

Há 1h e 17min

Poucos sabem, mas estas 9 peças de roupa devem ser evitadas ao conduzir

Há 1h e 39min

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Há 1h e 51min