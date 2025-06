É bem provável que nunca tenha limpo esta zona da casa de banho — e a sujidade que lá fica é inacreditável

Muitas vezes, focamo-nos nas partes mais visíveis da casa de banho, esquecendo que há zonas quase invisíveis que acumulam sujidade ao longo de meses. De certeza que nunca limpou esta área, mas a verdade é que a sujidade que se acumula pode ser bastante prejudicial para a higiene do espaço. Descubra qual é esta zona esquecida e porque deve começar a limpá-la já.

O ambiente da casa de banho, que na maioria das vezes é húmido e nem sempre tem ventilação adequada (a maioria hoje nem tem janela), combinado com a utilização frequente, pode tornar-se um local propício para o desenvolvimento de sujidade, bolor e maus odores. Mesmo que se limpe regularmente, existem alguns pontos que frequentemente são negligenciados e que acumulam sujidade sem receberem a atenção devida, como explicam os especialistas do site Good Housekeeping. É essencial saber quais os locais que mais nos esquecemos de limpar e as melhores técnicas para mantê-los em boas condições de higiene.

Um dos sítios que quase ninguém limpa é o orifício de escoamento do lavatório. O ralo de escoamento da água, presente na parte traseira de alguns lavatórios, impede que a água transborde. Contudo, este ponto acumula sujidade e pode desenvolver manchas e maus odores.

Para limpá-lo, utilize uma escova de dentes velha e um produto de limpeza adequado. Caso se formem bloqueios, uma combinação de bicarbonato de sódio e vinagre branco pode ser usada, permitindo que a mistura reaja durante cinco minutos antes de passar água quente pelo sistema.