Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

Mantenha a casa de banho sempre fresca com esta dica.

Nem sempre os sprays ambientadores conseguem eliminar por completo o mau cheiro após utilizar a casa de banho. Muitas vezes, a mistura de odores pode até tornar-se mais desagradável. Esta situação é ainda mais comum em casas de banho interiores, sem janela para arejar. Mas existe uma forma de resolver este problema em segundos.

Tudo o que precisa de ter sempre à mão na casa de banho é uma caixa de fósforos. Antes de sair, acenda pelo menos um fósforo (usamos dois a três para uma maior eficácia) e deixe-o queimar durante alguns segundos junto à sanita, até ser necessário apagá-lo para evitar queimaduras.

Deixe que o aroma a madeira queimada se espalhe pelo espaço e observe como os maus odores desaparecem quase instantaneamente. Lembre-se: antes de deitar os fósforos no lixo, passe-os sempre por água para garantir que estão completamente apagados.

Veja no vídeo que se segue como deve fazer: